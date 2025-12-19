每日現做「26元鄭州街邊麵包」爆紅　老闆嘆：整夜沒睡還被客人追

▲「26元街邊麵包」老闆。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

河南鄭州一位麵包攤老闆近日爆紅，被網友稱為麵包哥的他，堅持每日現做各種傳統麵包，價格訂在6元至12元不等（人民幣，下同，約台幣26元至53元），常常開賣前就出現大排長龍的現象。老闆坦言，為了盡量讓大家都能買到，整夜沒睡做麵包，還是不夠賣。

▲攤位上的麵包。（圖／翻攝自微博，上同）

據《大參考》報導，老闆坦言，麵包攤會爆紅，是因為某次一個妹妹騎電動車，追著他要買藍莓麵包，瞬間在網路上引起話題，突然迎來大批民眾排隊搶購。他徹夜趕工仍供不應求。

▲▼排隊人潮。（圖／翻攝自微博）

影片顯示，大批民眾提前數小時排隊等待，老闆未出攤時，隊伍已超百公尺。麵包以毛毛蟲、克林姆麵包、藍莓麵包等基本款為主，單價集中在6元，最貴不超過12元。

一名排隊中的顧客表示，因為看到老闆在直播中表示，之後將停賣兩天，很怕買不到，所以特地提前來排隊，排了一小時還沒買到。

突然的流量導致訂單暴增，手工現烤模式難以應付需求。老闆坦言，「一夜沒睡，麵包做不過來，賣得太快了」，連日超負荷工作後面容疲憊，「累到笑不出來」，最終被迫宣布暫停出攤兩天，最後初攤日還提醒顧客「別撲空了」。