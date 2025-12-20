「我用手餵牠！」慘遭五步蛇咬大拇指截肢　陸官媒籲異寵飼養安全

▲ 男子被自己養的五步蛇咬截肢 。（圖／翻攝 網易）

記者任以芳／綜合報導

大陸《央視》近期重提2016年一則舊案例，北京黃先生因飼養一條劇毒五步蛇（Deinagkistrodon acutus），在手動喂食時被咬傷大拇指，最終不得不截肢。事件引發公眾對「異寵飼養安全」及野生動物保護的關注。

據《央視》報導，黃先生當時出於好奇與娛樂目的，購得一條五步蛇作為寵物，它還有其他的民間俗稱，比如：蘄蛇、白花蛇、百步蛇等等。

某日，蛇隻生病無法自主進食，黃先生嘗試手動餵食時，掰開蛇嘴將食物送進去。可能是主人突然的親密互動嚇到五步蛇，突然啃咬黃先生大拇指，然後就又蔫了下去。

儘管黃先生很快就前往醫院就醫了，但是估計這蛇注入的毒液量相當大，最終大拇指被截肢了。由於五步蛇毒液屬血液循環毒，迅速破壞血管、肌肉及組織，引起嚴重腫脹與組織壞死，最終不得不進行截肢手術。醫學專家指出，五步蛇咬傷後，若伴隨細菌感染或延誤治療，傷勢可能迅速惡化，危及生命。

▲ 大陸央視旨在探討「異寵究竟是個性伴侶還是致命威脅」。（圖／翻攝 網易）

該事件雖發生於2016年，但近期被央視財經頻道報導，旨在探討「異寵究竟是個性伴侶還是致命威脅」，並提醒公眾注意野生動物保護與安全飼養的重要性。

專家表示，五步蛇為大陸國家重點保護的「三有」陸生野生動物，擁有重要生態、科學與社會價值，私人隨意飼養屬違法行為。合法飼養僅限於科學研究、保護、人工繁育、展示或藥材等用途，並需經縣級人民政府野生動物保護主管部門審核並取得人工繁育許可證，個人作為寵物飼養不被允許。

此外，報導提醒，五步蛇多分布於長江以南地區，包括安徽、湖南、江西、浙江、福建等省份，活動時間多在傍晚、夜間或清晨，尤其是夏季雨後濕熱時。野外活動時應穿長褲、高幫鞋，避免隨意翻動石頭或木頭，保持警覺，若不慎被咬，應立即就醫，切勿自行吸毒或亂用偏方，以免加重傷害。

報導指出，此案例除了展示飼養異寵的潛在危險，也提醒公眾，合法保護野生動物、遵守飼養規範，是每個公民應盡的責任。黃先生事件雖屬個人意外，但其背後涉及的野生動物非法飼養問題，值得社會深思。