對mRNA、腺病毒疫苗過敏「可打高端」　柯文哲批：邏輯怪！看不懂

記者袁茵／台北報導

衛福部25日同意高端疫苗納公費接種作業計畫，擬開放給mRNA、腺病毒疫苗過敏者使用，但立委陳椒華要求，應請傳染病防治諮詢會預防接種組公布理由，勿在資訊不足狀況下，使國人成為高端疫苗的白老鼠。台北市長柯文哲表示，高端跟全世界都不一樣，且對mRNA或腺病毒疫苗過敏可打高端，「這邏輯很怪，作為一個科學家，看不懂在幹什麼。」

台北市政府26日下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自主持，並對7月27日起警戒降級、高端疫苗納公費施打、台鐵清潔員感染世貿保全、妻子陳佩琪為殘劑與柯文哲冷戰等議題做回應。

關於高端疫苗經過衛福部召開專家會議後，初步同意可用於國內公費疫苗接種，更同意混打，有立委質疑高端沒通過第三期期中報告就通過納入公費施打，國人會成為高端疫苗的白老鼠。對此，柯文哲指出，這問題純粹從專業回答，第一，拿到EUA（緊急使用授權）條件，目前全球有獲得WHO認證的疫苗都是做完臨床二期、臨床三期做一半，並用臨床二期報告來做申請。

柯文哲提及，且就算高端拿到EUA，也要說明為什麼要緊急使用？一般來說都是因為疫情嚴重、沒其他治療方式，「我以前在當醫生時，常常在決定醫療決策時，每次說『如果你講不出更好的方法，那現在的方法就是最好方法。』這也是在做醫療決策時的邏輯。」

柯文哲說，現在問題是，「第一點，高端為什麼拿到EUA，我也覺得⋯前幾天還想說臨床二期10月才解盲，三期也還沒做，甚至跟全球都不一樣，不是三期做到一半、期中報告拿EUA，這很奇怪！」

柯文哲表示，看衛福部長陳時中公布的內容，提及是「mRNA或腺病毒疫苗有過敏或不適者」可使用，問題是若腺病毒疫苗過敏，可以打mRNA，若對mRNA過敏則可打腺病毒疫苗，「並不是兩個過敏就要打高端，這邏輯很怪！」所以作為一個科學家，「看不懂現在在幹什麼！」

▼台北市長柯文哲。（資料圖／北市府提供）