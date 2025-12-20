　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸私人影院玩「暴力撕絲襪」　不准看電影！低消299強推擦邊陪侍

▲▼ 私人影院暗藏「有償陪侍」套餐，違法行徑為何難管住 。（圖／翻攝 ）

▲大陸各地私人影院暗藏「有償陪侍」套餐。（示意圖／翻攝 百度 ）

記者任以芳／綜合報導

大陸流行私人影院以私密性強、服務個性化為賣點，原本是部分影迷的觀影新選擇，實際上一些私人影院卻打著「觀影」旗號，舉例西安、成都、海南三亞等地暗中提供過夜、「擦邊」遊戲、甚至有償陪侍與「暴力撕絲襪」等色情服務，最終被大陸媒體踢爆並且報警。

陸媒《極目新聞》追蹤報導，大陸旅遊城市私人影院數量密集、價格跨度大，從數十元到數百元不等（單位：人民幣，同下）。調查報導第一站來到西安一處核心商圈，該區域聚集了數十甚至上百家私人影院。

通過網路平台購票，頁面顯示價格親民，到店後卻被告知，「這裡不能看電影，不是常規的看電影的地方，並被要求最低消費299元，給他們推薦女孩有侍賠償，內容簡直不能入目。

如果堅持只想看電影，被要求離店另尋他處。該報導稱，西安多家私人影院，發現類似情況並非個案，多家均存在變相提供陪侍服務的問題。

▲▼ 私人影院暗藏「有償陪侍」套餐，違法行徑為何難管住 。（圖／翻攝 ）

▲ 大陸警方對於私人影院情色服務抓不勝抓。（示意圖／翻攝 百度 ）

報導稱，前往成都調查一家名為「雲某謠」的私人影院被多名消費者指稱位置隱蔽、管理嚴密。平台資訊顯示，該店近期曾因違反平台規則被標註風險提示。記者依照網路地址前往，發現所示房間大門緊閉，聯繫平台預留電話後，對方要求轉至另一房間，並暗示可提供「顧客所需項目」。

業者把客人被帶到一個房間，房間的茶几上寫著能服務的項目，包括「暴力撕絲襪」等。服務員告訴記者，「若覺得不夠盡興，還可以帶走過夜等等。」

海南三亞部分私人影院違規更誇張，直接明碼標價，表示價格越高越暴露。店家宣傳精心培育小姐有觀影熱舞，女僕服務，探耳服務，助眠服務，緩解疲勞修復法等等，用語露骨，涉嫌違規經營。

調查報導顯示，這類私人影院普遍採取「低價引流、到店加價」模式，並利用包廂私密性強、位置靈活變動等特點規避監管。一旦被查，便迅速轉移陣地或更換經營方式，違法行為隱蔽且流動性強。

最終，西安、成都和三亞的警方也介入調查，警方說這種事情太過於蔭蔽，必須穿上便裝走訪才不會打草驚蛇，但
 

