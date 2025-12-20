　
大陸 大陸焦點 特派現場

解放軍中將談中美關係進入新階段　楊毅：美遏制中發展戰略未變　

▲▼中美關係。（圖／CFP）

▲中美關係進入新階段，但遏制中國發展目標不變，只是手段與路徑調整，更加注重成本控制。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

2026環球時報年會今（20）日在北京舉行。解放軍海軍少將楊毅在議題一「前瞻型國家，『可預期』對世界有多重要」的討論中，聚焦中美關係指出，美國總統川普最新發布的《國家安全戰略報告》不應被解讀為戰略收縮，其核心仍在維護全球霸權、遏制中國發展，只是手段轉向成本控制，顯示中美關係已進入新的歷史階段。

2026環球時報年會在北京舉行主題為「世界可以相信中國：新徵程，新機遇」，在議題一「前瞻型國家，『可預期』對世界有多重要」的討論中，解放軍海軍少將楊毅表示，中國堅持和平發展的戰略選擇，綜合實力顯著提升，世界可以相信中國。

楊毅指出，世界之所以可以相信中國，關鍵在於兩點：一是中國的戰略意志，二是中國不斷增強的綜合實力。「意志，體現為我們堅定不移走和平發展道路；力量，則是國家實力持續增長的客觀事實。」他說。

楊毅表示，當前全球面臨發展赤字、安全赤字、治理赤字和文明衝突等多重挑戰。中國順應時代需求，提出全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議和全球治理倡議，持續推動構建人類命運共同體，為世界和平與發展提供中國方案。這種穩定、可持續的戰略選擇，本身就是國際社會可以預期的重要因素。

談及力量基礎，楊毅指出，經過幾十年特別是近十餘年的快速發展，中國在產業體系、科技創新和國防建設等方面實現跨越式提升，形成完整升級的產業鏈體系，科技進步加速推進，軍事力量同步實現質的飛躍。「這正是中國堅持和平發展卻不懼任何挑戰的底氣所在。」

在分析國際格局時，楊毅認為，大國關係是影響世界和平與穩定的重要變量，而中美關係則是其中的關鍵因素。由於歷史文化、政治制度以及實力變化等多重因素疊加，中美關係具有結構性矛盾、不確定性、週期性波動與脆弱性等特徵。雙方既存在因偶發事件引發緊張甚至對抗的風險，也同時具備管控風險、防止衝突失控的現實需求和能力。

針對美國總統川普最新發佈的「國家安全戰略報告」，楊毅指出，將其簡單解讀為美國戰略收縮並不準確。報告的核心目標並未改變，即維護美國全球霸權、遏制大國發展，尤其是遏制中國發展。如果說有所變化，主要體現在手段與路徑調整，更加注重成本控制。這反映出中美關係已進入一個新的歷史階段。

楊毅表示，隨著中國的經濟、科技等綜合實力的提高，軍事力量也同步得到增強。福建號航空母艦的服役標誌我軍力量發展的新階段，但這只是一個新的開端。今年「九三閱兵」展現維護二戰勝利成果和維護世界和平的堅強意志，也展現了以作戰力量體系化和武器裝備現代化為特點的國防與軍隊建設的成就。

楊毅再次強調，「各類新型武器裝備是解放軍新質戰鬥力的可靠基礎，也是對一切蠢蠢欲動企圖顛覆二戰勝利成果，破壞地區和全球戰略穩定、威脅和平與發展的各類勢力進行震懾的強大利器。」中國力量每增長一分，世界和平希望就增多一分。

中美關係中國軍力和平發展國家安全環球時報

