一碗572台幣！26歲鄭州小伙在倫敦賣胡辣湯　日均客流量約300人

記者任以芳／綜合報導

河南胡辣湯口感鹹香辣，近日「漂洋過海」登陸英國倫敦。一名26歲的鄭州小伙劉小超在倫敦國王十字火車站附近開設胡辣湯早餐店試營業，吸引不少旅英華人與當地市民前來嚐鮮。一碗熱氣騰騰的胡辣湯賣出130元人民幣（台幣572元），依舊受歡迎，因為賣出不只是美味，而是「思鄉」的味道。

綜合陸媒《極目新聞》報導，劉小超出生於河南鄭州，本科畢業後赴英國諾丁漢大學攻讀研究生，畢業後留在英國工作。談及為何選擇在倫敦開胡辣湯店，他只說兩個字「思鄉」。

「我是河南人，在家每天早上一定要來一碗胡辣湯。」劉小超離開家鄉後，格外想念「正宗、傳統、地道」的河南早餐。但鄭州與倫敦相距約9000公里，三年前開一家胡辣湯店的念頭在心中萌芽，這份對家鄉味道的眷戀，也讓他看見海外市場的現實需求。

劉小超表示，倫敦早餐店不多，上午12點前外食選擇有限，加上當地一年有九到十個月氣候偏冷，「這時候喝一碗胡辣湯，整個人都暖了起來」，讓他更堅定開店的想法。

為了這碗胡辣湯，劉小超準備了將近兩年。留學前幾乎不下廚的他，提前一年半開始自學胡辣湯製作，靠網路資料、向河南老鄉請教，一點一滴摸索出味道。為保留原汁原味，他特地選用雲南蟲草花、山西大同黃花菜、黑龍江木耳等原料，並聯繫河南本地工廠訂製湯料，再將食材寄往英國。

▲ 26歲鄭州小伙倫敦鬧市開店賣胡辣湯 。（圖／翻攝 極目新聞）

選址方面，劉小超尋找許久最終將店面落腳於國王十字火車站附近。他表示，這裡交通便利，不僅服務本地居民，也能吸引來自英國各地乃至歐洲的旅客。

「目前店裡一碗胡辣湯定價13.8英鎊（約合130元人民幣），小米粥定價6英鎊（約60元人民幣）。」劉小超表示，定價主要參照英國本地物價水平，「食材原料成本較高，員工時薪也不低，加上稅費，店鋪月租金接近10萬元人民幣。」

一名同樣來自鄭州的留學生在店內用餐後直言，「喝下去真的有回家的感覺，味道很正宗」顧客趙女士說，「老闆用料很用心，價格在倫敦的消費水平來說，是很合理的。」

至於英國人是否能接受胡辣湯的口味？劉小超直言，「香料比較重，有人覺得味道偏濃。但堅持不為迎合當地口味而調整配方，如果犧牲某一種風味，就不再是中國的傳統味道。」

在向外國顧客介紹胡辣湯時，劉小超不只談味道，也講文化。他會提及少林寺、河南歷史，教客人搭配包子、油饃頭一起食用。有人嚐過後豎起大拇指，直呼「amazing」。

試營業以來，店內每日接待約300名顧客，其中三分之二為華人，三分之一為外國顧客。店面約50平方公尺，高峰時可在門外設置臨時用餐區，目前聘有6名華人員工，也正培訓英國員工。