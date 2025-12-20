陸公布「網路平台價格行為規則」　打擊惡性削價競爭

▲美團外送員。（圖／CFP）
記者蔡紹堅／綜合報導
中國大陸官方20日發布「互聯網平台價格行為規則」，規定網路平台經營者不得以排擠競爭對手或獨佔市場為目的，以低於成本的價格銷售商品或提供服務，擾亂正常的生產經營秩序，損害國家利益或其他經營者合法權益。
大陸國家發改委的相關負責人表示，此次發布「互聯網平台價格行為規則」，主要是細化保護平台內經營者自主定價權的監管要求，明確明碼標價的制度規定，完善不正當價格行為的認定標準，優化消費者價格權益保護條款等。
「互聯網平台價格行為規則」普遍被認為是針對大陸近期的「外賣大戰」所推出，其中的多條內容也明顯與外賣平台有很大的關聯，例如，與補貼有關的，「平台經營者應當公平公正開展補貼促銷，不得虛假、誇大宣傳補貼金額和力度。」
▼餓了嗎外送員。（圖／CFP）
以及與削價競爭有關的，「平台經營者、平台內經營者不得違反《中華人民共和國價格法》第十四條第二項規定，以排擠競爭對手或者獨佔市場為目的，以低於成本的價格銷售商品或者提供服務，擾亂正常的生產經營秩序，損害國家利益或者其他經營者合法權益。降價處理鮮活商品、季節性商品、積壓商品、臨期商品等商品，或者有正當理由降價提供服務的除外。」
「互聯網平台價格行為規則」中甚至明確指出，「平台經營者不得強制或者變相強制平台內經營者按照其定價規則，以低於成本的價格銷售商品或者提供服務，擾亂市場競爭秩序。」
「互聯網平台價格行為規則」定於明年4月10日實施，大陸國家發改委的相關負責人解釋，落實這些要求客觀上需要一定時間，實施前這段時間，國家發展改革委、市場監管總局、國家網信辦將組織主要平台經營者逐項對照監管要求進行自查。
