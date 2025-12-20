陸公布「網路平台價格行為規則」　打擊惡性削價競爭

中國大陸「外賣大戰」導致外賣業龍頭「美團」元氣大傷，據最新財報，美團第2季淨利潤僅14.9億元（人民幣），不只低於預估的98.5億元，更較去年同期大減89%。不過，美團似乎並不打算「停戰」，美團CFO陳少暉說，目前其他平台的補貼水平仍保持歷史高位，美團將加大投入應對競爭。