我家金店鑿出盜洞！陸警85小時迅速逮人　1300克黃金藏祖墳墓碑

▲金店牆體驚現盜洞。（圖／翻攝 極目新聞 ）

記者任以芳／綜合報導

大陸發生離奇搶案，一間金店13日牆體被神秘鑿穿，被盜黃金約1783克，價值170多萬元的黃金不翼而飛。湖北武漢警方今（20）日正式披露，出動新型警務運行機制，市區聯動，歷經85小時連續偵查，於16日成功偵破此案，並從嫌疑人祖墳墓碑後起獲藏匿贓物。

綜合陸媒報導，位於湖北武漢一家金飾店日前早上上班發現，金店大門右側牆壁碎裂，有如發生戰爭炸破了一個大洞，店內櫃台一片狼藉，6個黃金首飾櫃台全被掃空。經初步清點，被盜黃金約1783克，預估損失價值170多萬元。

武漢警方協同多方單位，運用AI科技等先進技術偵查辦案。經現場勘查，民警發現金店配電箱遭人為破壞，店內監控因斷電失效。大門右側牆壁被砸出一個可容人通過的大洞，相鄰手機維修店的門鎖被撬。初步判斷，嫌疑人應是先撬門進入手機店，再鑿穿隔牆，潛入金店實施盜竊。

監視器也顯示，當日凌晨2時52分，一名背著雙肩包、全身被嚴密包裹的男子進入手機維修店，直到4時47分才離開。該男子頭戴頭盔、口罩，身穿雨衣，刻意隱藏相貌，反偵意識強，身份難以查明，案件偵破一度受阻。

警方判斷其對金店及周邊環境極為熟悉，鎖定嫌疑身影，擴大監視器排查，運用密集天眼經過20多小時追蹤，一輛武漢牌照白色小轎車引起注意，司機全程用遮陽板遮擋面部。

通過進一步抓拍，警方成功獲取駕駛員清晰圖像，鎖定嫌疑人為隨州籍男子魏某，有多次犯罪前科。該起案件經歷3天半多，85小時內在湖北咸寧抓獲嫌疑人，於當天16日宣告破案。

▲嫌犯把170萬元黃金藏在祖墳墓碑後 。（圖／翻攝 極目新聞 ）

「我先變賣了400多克黃金，抵了部分債。」魏某供述稱，「剩下的黃金，我覺得放哪裡都不安全。就用布包好，埋在了隨州老家祖墳的墓碑後面。」

他原本盤算著，等贓物全出手便立刻逃往境外，暫避風頭。「沒想到，警察來得這麼快。」警方於12月17日趕赴隨州，成功起獲1300多克黃金首飾，並同步追回大部分贓款。

目前，魏某某已被依法刑事拘留，案件正在進一步辦理中。