4台鐵清潔工確診！北市匡列316人PCR　北車51家店鋪、廁所封閉3天

記者袁茵／台北報導

台北市政府日前公布確診個案足跡，只見台鐵外包清潔工自7月22日至24日，總計4人確診。北市衛生局26日公布1例世貿停車場保全人員確診（案15678）足跡，初判感染源就是其中一名台鐵清潔工（案15652）。台北市長柯文哲26日指出，目前已經把316人進行造冊篩檢，51家店鋪停業3天。

台北市政府26日下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自主持，並對7月27日起警戒降級、高端疫苗納公費施打、台鐵清潔員感染世貿保全、妻子陳佩琪為殘劑與柯文哲冷戰等議題做回應。

針對台北車站的台鐵清潔工確診，柯文哲提及，北車一樓大廳店鋪全部停業3天，不過該清潔公司人員並非只在台北火車站打掃，而是遍佈雙北，所以有到該公司將所有人匡列，目前共有325人造冊、正在做PCR篩檢，而51家店舖則停業3天至7月28日為止，部分廁所封閉3天無法使用。不過，台北市政府隨即補充，柯文哲說的325人有誤，正確為匡列316人。

台北市政府衛生局25日公布5例確診個案足跡，其中有2例為台鐵廁所清潔工，分別為案15652、案15669，皆於7月23日確診，且感染源都不明，目前工作場域已經完成清消，並請相關人員進行自我健康監測。台鐵外包清潔工自7月22日至24日，總計4人確診。

北市衛生局26日再公布1例確診者足跡，為一名停車場保全人員（案15678），個案於7月24日確診，初判可能感染源為案15652，工作場域已於7月25日完成清消，並請相關人員進行自主健康監測。

▼台北市長柯文哲。（資料圖／北市府提供）