大陸 大陸焦點 特派現場

跳水天才全年100%勝率！陳芋汐坦言：奧運後被輿論逼到崩潰邊緣

▲世界泳聯宣布2025最佳女跳水員陳芋汐。（圖／翻攝自微博）

▲世界泳聯宣布2025最佳女跳水員陳芋汐。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國跳水名將陳芋汐17日正式獲選世界泳聯2025年度最佳女子跳水運動員。20歲的她以全年國際賽全勝、三大賽全面奪金、女子10公尺跳台項目四連冠等紀錄級表現，首次拿下生涯最高榮譽，也再度證明自己在新奧運週期的絕對統治地位。不過她也坦言，自去年巴黎奧運後，整個人陷入崩潰。

據《揚子晚報》報導，2025年可說是陳芋汐職業生涯的巔峰之年。她從年初開始便展現驚人穩定度，在世界杯總決賽面對全新「對決制＋自由選跳」賽制，承受兩小時、10個動作的高壓比拼，最終以431.25分奪下女子單人10公尺跳台金牌，並包攬全年分站賽、總決賽冠軍，同時摘下雙人10公尺跳台與混合團體金牌，一舉提前鎖定年度積分榜首。

▲陳芋汐巴黎奧運女子單人跳水10公尺台銀牌。（圖／路透社，上同）

▲▼陳芋汐巴黎奧運女子單人跳水10公尺台銀牌。（圖／路透社）

▲▼陳芋汐巴黎奧運女子單人跳水10公尺台銀牌。（圖／路透社）

▲▼中國「夢之隊」絕代雙驕，全紅嬋奧運女子10公尺跳水奪金，激動擁抱隊友陳芋汐。（圖／路透）

▲陳芋汐巴黎奧運女子單人跳水10公尺台銀牌。（圖／路透社，上同）

7月的新加坡世錦賽，她再度刷新紀錄，以壓倒性優勢衛冕女子單人10公尺跳台，達成史無前例的世錦賽四連冠，並與掌敏潔合作拿下雙人10公尺跳台金牌，助中國隊再度問鼎混合團體冠軍。11月的全運會上，她成功補上上屆遺憾，以完美表現包攬女子單人、雙人10公尺跳台雙冠，為這一年畫下無可挑剔的句點。

然而，外界看到的是巔峰，陳芋汐自己卻坦言曾在巴黎奧運後被壓力和網路輿論逼到崩潰邊緣，「那段時間我真的覺得自己上不了10公尺跳台了。」她說，在那段最艱難的日子裡，「斷斷續續有想過放棄」，靠的只是教練、領隊的支持，以及自己心裡那份不願認輸的執念。

▲陳芋汐今年奪下14面金牌。（圖／翻攝自微博，上同）

▲▼世界泳聯宣布2025最佳女跳水員陳芋汐。（圖／翻攝自微博）

▲▼世界泳聯宣布2025最佳女跳水員陳芋汐。（圖／翻攝自微博）

▲▼世界泳聯宣布2025最佳女跳水員陳芋汐。（圖／翻攝自微博）

▲陳芋汐今年奪下14面金牌。（圖／翻攝自微博，上同）

為了重回世界頂端，她以極高自律維持12%以下體脂，反覆打磨207C等高難度動作，在無數枯燥日子裡一點一滴重新找回狀態。當她在全運奪冠後，她感慨，「走到今天能恢復成這樣，真的離不開所有支持我的人。」

面對中國國家隊新生代的快速崛起，陳芋汐展現成熟心態，她說，非常高興看到更多新面孔加入，「對競技體育來說，有源源不斷的人才，比一個人強更重要。」她也始終記得自己的責任，「無論在哪裡，我都會拼盡全力。」

此次當選年度最佳女子跳水運動員，使她成為2026年勞倫斯世界體育獎最佳女運動員提名名單中唯一的中國選手。從14歲登上世錦賽頒獎台，到20歲締造四連冠，陳芋汐延續了中國跳水的黃金傳統，更以堅毅與自律為年輕運動員樹立了最具說服力的榜樣。

