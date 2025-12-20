陸貪官被查扣479捆各類舊版人民幣　35年前「綠幽靈」拍賣20萬起跳

▲大陸貪官收藏值錢紙鈔 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

記者任以芳／綜合報導

大陸浙江永嘉縣政府投資項目建設中心原黨組書記、主任湯光漫因涉貪，被查扣各類舊版人民幣479捆，法院掛拍上萬多張舊版2元面值人民幣，起拍價20多萬元（換算台幣百萬），其中包含被收藏人士追捧的「綠幽靈」版本。

陸媒《極目新聞》報導，浙江溫州市永嘉縣人民法院近日在阿里法拍平台掛拍逾萬張第四套人民幣2元面值紙鈔，起拍價20.76萬元，引發收藏圈與網友高度關注。相關拍品為涉腐案件中查扣的赃物，其中包含被收藏人士追捧的「綠幽靈」版本。

此次拍賣標的，是第四套人民幣2元面值紙鈔共105捆、合計10500張。其中，1990年版55捆共5500張，1980年版50捆共5000張，均為密封狀態，無法拆封檢視。1990年版中另有3捆內附紙條標註為「綠幽靈」。（單位：人民幣同下）

拍賣公告顯示，上述紙鈔起拍價為20.76萬元，競拍保證金4萬元，加價幅度2000元，將於2026年1月4日上午10時正式開拍。截至目前，該拍品已有逾千人圍觀，但尚無人完成報名。

▲1990年版第四版2元人民幣有螢光特性，被收藏界稱為「綠幽靈」，價值高 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

中國人民銀行資料顯示，自2018年5月1日起，第四套人民幣已全面停止市場流通。由於2元紙鈔主色調為綠色，其中1990年版具備特殊螢光特性，被收藏界稱為「綠幽靈」，在退市後身價水漲船高，成為紙鈔收藏市場的熱門標的之一。

公開資料顯示，該紙鈔原主人是湯光漫為永嘉縣政府投資項目建設中心原黨組書記、主任。2023年5月，溫州市紀委監委通報其涉嫌嚴重違紀違法，接受紀律審查與監察調查；其涉嫌受賄案亦曾於2014年在永嘉縣人民法院公開開庭審理。

法院公開的評估報告顯示，2025年5月26日，永嘉縣人民法院委託評估公司，對被執行人湯光漫名下查扣的赃物進行估值，涉及各類人民幣共479捆，包含仍可流通的第五套人民幣100元、50元、20元、10元、5元及1元面值紙鈔，以及第四套人民幣2元、1元與2角面值紙鈔。

除紙鈔外，該案還查扣3根金條、10箱茅台酒及多項收藏品。平台資料顯示，本次同步掛拍的，尚包括100捆2角面值人民幣與3根金條，茅台酒已於此前完成法拍處置。



