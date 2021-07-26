從事教職30年+春暉志工　嘉義市何香蓮獲「教育奉獻獎」

▲何香蓮老師榮獲110年度教育奉獻獎 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

教育部於23日公布第16屆教育奉獻獎名單，全臺共有20位教師獲得殊榮，嘉義市獲獎教師為垂楊國小附設幼兒園退休教師何香蓮，「教育奉獻獎」是獎勵退休校長、教師持續從事教育或學生輔導等志願服務工作，樹立「退而不休」的典範和無私奉獻的精神。

市長黃敏惠表示，何香蓮老師從事教職30多年，但退而不休，秉持著「服務利他、生命共融」的信念， 加入志工行列，擔任嘉義市家庭教育中心志工，協助推動家庭教育，及加入春暉志工，參與高關懷學生的個案輔導，其中發現大部分的學生來自問題家庭，亟需傾聽、引導與關懷，並陪伴徬徨的孩子走一段人生的路。其無私的奉獻，惜福感恩，照亮生命。何老師不僅是教育界的學習典範，也是屬於嘉義市的光榮。

教育處長林立生表示，去年嘉義市家庭教育中心榮獲衛生福利部109年績優志工團績優殊榮，何香蓮老師心思細膩，是編撰小組中的靈魂人物。她更擔任家庭教育中心志工團之推廣組組長，積極參與推廣「我和我的孩子」、「幸福家庭樂書香」、及「婚姻教育」等課程設計、製作、執行及成果檢討等，贏得眾人誇讚。乃至為「愛嘉愛家行動劇團」編寫劇本、悉心製作簡報與襯托氛圍的配樂，以及絕佳主講等，頗獲好評，在志工團中具有舉足輕重的地位。

何香蓮老師說，參與志工匆匆已過10年，為自己帶來許多快樂與成就感，今後將本著退而不休及感恩回饋社會之心，終其一生所學的專業知能，持續運用服務社會，做個有溫度的快樂志工。

教育處也說，何老師在自傳中簡述，惜福感恩，照亮生命，貢獻退休的時光在教育、志願服務及社區活動等，獲得教育奉獻獎，確實實至名歸，實為教育者楷模。



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