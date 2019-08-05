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台南市南新國中退休教師蔡啟漳　榮獲教育奉獻獎殊榮

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▲台南市南新國中退休教師蔡啟漳，榮獲教育奉獻獎殊榮。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市南新國中退休教師蔡啟漳，榮獲教育奉獻獎殊榮。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

教育部公布2019年教育奉獻獎名單，台南市南新國中退休教師蔡啟漳，獲得該獎殊榮，蔡老師奉獻杏壇45載，及至退休後18年間，亦以宣導校園防災教育為己任，盡心盡力維護校園安全，即使年事已高，體力日衰，卻不改其志，不減其熱情，這種無私忘我、犧牲奉獻的精神，足為楷模。

蔡老師將於9月26日於陽明山中山樓接受表揚；台南市教育局也將於9月份舉辦的台南市教師節表揚大會予以授獎。

蔡啟漳退休前適逢台灣百年來規模及災害最大的921大地震，當時與中正大學地震研究所人員前往災區勘察並蒐集資料，並編著中小學教師地震防災手冊，為教導師生防震常識與觀念，遇地震時能及時應變避難，2000年2月屆齡退休後，擔任校園環境安全教育暨防震防災教育志工講師，至台南市各區國中小巡迴宣導，迄今未曾間斷，持續不輟的付出。

此外，蔡啟漳老師也投入多元教育志願服務工作，協助行政機關及各校發展戶外教育教學路線，並協助野外地質景觀的調查及研究；協助偏鄉學校申請科學教育計畫，對於台南市科學教育發展貢獻頗大，秉持得之於教育，回饋予教育的理念，願終身當教育志工，用一生回饋教育。

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關鍵字：台南市,南新國中,退休教師,蔡啟漳,教育奉獻獎

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