教育奉獻獎全臺20位　嘉義市陳喜彥李淑瑛獲獎

▲嘉義市長黃敏惠頒獎表揚教育奉獻獎得主陳喜彥老師及李淑瑛老師 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

教育部日前公布第15屆教育奉獻獎名單，全臺共有20位教師獲得殊榮，嘉義市就囊括兩位得獎者，為蘭潭國中退休教師陳喜彥及世賢國小退休教師李淑瑛；「教育奉獻獎」是獎勵退休校長、教師持續從事教育或學生輔導等志願服務工作，樹立「退而不休」的典範和無私奉獻的精神，嘉義市長黃敏惠於市府頒獎表揚，謝謝他們為教育無私的付出。

「這個社會不需要英雄，需要典範。」黃敏惠表示，陳喜彥和李淑瑛老師無私的奉獻，讓世界更好，是我們學習的好榜樣；作一天、一個月、一年容易，但是很讓我們最佩服的是他們長期對社會的奉獻，而且做出亮點更不容易，這是教育界的典範，也是屬於嘉義市的光榮。

陳喜彥表示，退休已進入第17年，能為小朋友服務是一大享受，感謝蘭潭國中能讓他從事交通導護志工，讓他有機會跟每個學生說早安，他說，「有一位學生兩年半五個學期過去了，都沒有向我打過招呼，但是第六個學期一開學，結果他主動向我說老師早。」他希望他能夠繼續地守護小朋友，教導他們要以禮待人。

李淑瑛說，退休後每天早上一樣六點起床，不會因為退休而睡到自然醒，導護後要指導扯鈴隊，目前扯鈴隊已成立16年；也加入春暉志工團，若以演說的方式宣導反毒，那小朋友一定聽不下去，因此以劇團方式到各國小去宣導，目前已經6年，在今年11月3日還將代表嘉義市到教育部演出反毒宣導；偶而在路上遇到學生，還會開心地跟她講反毒劇情的內容。

教育處表示，陳喜彥老師在嘉義市蘭潭國中退休後，投入文化志工和藝文推廣工作，也持續幫忙學校的交通導護，每天無畏風雨，總是早上6時30分準時出現，至今已經15年，看著許多教過的學生成為人母、人父，牽著下一代上學，一同向高齡80歲的陳喜彥老師道早安，成為蘭潭國中每天最美的風景。

而李淑瑛老師自世賢國小退休後，亦投入校內交通導護志工、指導學校扯鈴隊，此外幼童軍社團更是淑瑛老師的專長，屢屢獲得獎項；另深知毒品危害之鉅，加入春暉志工團，協助菸酒、檳榔、毒害防制等宣導，102年任團長至今7年，帶領志工們做高關懷學生小團輔、尿篩、網咖聯巡等服務。

兩位老師實踐「服務利他、生命共融」的信念，貢獻退休的時光在教育、志願服務、童軍教育及社區活動等等，獲得教育奉獻獎，確實實至名歸，值為教育者之楷模。