老師不想打AZ！憂「無法回學校上課」　陳時中勸：不要選擇啦

記者許若茵／台北報導

許多民眾對於AZ疫苗都存有疑慮，導致施打意願低落，今（26）日傳出有老師不願接種AZ疫苗，希望可以選擇其他疫苗接種，卻也擔心若現階段不打AZ疫苗，恐怕9月開學時無法回校會影響工作。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中勸說「不要選擇啦」，除非身體有問題，否則選擇對健康保護不見得比較好。

▲指揮官陳時中回應民眾對於AZ疫苗的疑慮。（圖／指揮中心提供）

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今日指揮中心記者會中有媒體提問，教育部日前曾表示，7/27至暑假期間，老師到校時若尚未接種疫苗，需每七日進行一次快篩，現在同步開放中小學老師陸續接種疫苗，卻也傳出有老師對AZ疫苗持有疑慮，喊話中央希望可以選擇其他品牌接種，也擔心若現階段不接種AZ疫苗，9月開學後會無法回校授課影響工作。

對此，指揮官陳時中回應，規定上仍要尊重教育部，之所以要做篩檢，就是顧慮到有人可能不願意打疫苗，才會不得已用檢驗替代。但他也呼籲，「不要選擇」，除非民眾有身體狀況，否則挑選疫苗對健康的保護力也不見得比較好。

中央流行疫情指揮中心今公布新增10例本土案例，無新增死亡個案，隨著國內疫情趨緩，指揮中心宣布，明（27）日起至8月9日將降為二級防疫警戒，針對各行各業與各場域也都訂出了鬆綁指引，但民眾外出仍要全程配戴口罩、落實實聯制與各項防疫措施。