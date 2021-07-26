業務員PO「行政院疫情援助金」假訊息　法官裁定不罰理由曝

▲CDC宣布行政院補助疫情援助金是假訊息。（圖／取自CDC網站）

記者李忠憲／台中報導

張姓業務員今年5月在公司LINE群組PO上「行政院決議每人補助疫情援助金1萬元」訊息，遭檢舉假訊息，依社會秩序維護法送辦。台中地院認為，張男訊息附上網址，點進去為惡作劇梗圖，一般人應可了解非事實，加上無其他人因此畏懼恐慌事證，最後裁定不罰。全案可上訴。

家住台中的張姓男子今年5月19日晚間在自己住處，用LINE轉傳訊息到公司LINE群組裡，內文提到「福利來鑼～110 年5 月18日起。由於疫情的關係，行政院決議，每人補助疫情援助金，新臺幣10,000元，申請詳情如下：https://external-preview .redd .it ……」，遭民眾向衛福部疾管署署長信箱檢舉為假訊息。警方獲報後通知張男說明，警詢後認定他散布不實謠言，已影響公共安寧，依違反社會秩序維護法送辦。

張男在警詢時就坦承他沒有查證，因為連結點進去只是一張有趣的圖，大家點進去就會知道是好玩，只想給大家笑一笑。

法官認為，從訊息內容連結網址點入，確為惡作劇梗圖，如果是一般有正常智識程度的人，應可輕易瞭解該訊息並非事實，因此張男認為訊息有趣轉貼群組這部分尚可採信。然而，國內目前正值新冠肺炎疫情嚴峻期間，對接收疫情訊息沒思考、沒查證就張貼訊息，確實有欠思慮及可議之處。

但是，移送機關除提出檢舉人訊息截圖外，沒提出其他聽聞者因此產生畏懼或恐慌的事證，難以判斷該訊息有何影響公共安寧情況。另外，行政院是否決議發放補助金，也可透過公部門提供服務專線查核真實性，因此難以認定該訊息會造成聽聞者恐慌、畏懼，影響公共安寧，最後裁定不罰。

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