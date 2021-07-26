立院法制局建議發放「尋職津貼」　18萬社會新鮮人畢業即失業

▲新冠肺炎疫情衝擊，職場新鮮人面臨「畢業即失業」的窘境。（圖／記者湯興漢攝）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情衝擊，連帶影響應屆畢業生求職，立法院法制局指出，今年約有27萬名應屆畢業生，卻有18萬人面臨「畢業即失業」的窘境，建議政府就業獎勵與尋職津貼應雙管齊下，並且結合學校資源加強求職心理諮商、加強創造青年工作機會，以及擴大開設免費線上職涯輔導課程。

立法院法制局近日以「疫情衝擊下畢業生就業延緩問題探討」為題提出報告，表示在本土疫情升溫衝擊下，國內就業市場機會萎縮，又適逢畢業季，使應屆畢業生求職雪上加霜，職場新鮮人面臨就業考驗。

報告指出，今年約有27萬名應屆畢業生，調查顯示其中87.3%想找工作，但僅有19.6%找到工作，亦即有18萬人「畢業即失業」，而今年初次尋職者，平均尋職期間高達半年，社會新鮮人在沒有援助下，平均只能支撐2個月待業期間，另外4個月生活將陷入困頓，其中甚至有39.6%的人，完全處於零存款的窘境 。

報告再指，根據線上求職網站公布「新鮮人待業焦慮與企業求職評價調查」結果顯示，今年企業平均面試17位新鮮人，才有機會錄取1位合適的人才，換算下來錄取率不到6%。此外，89.8%的新鮮人在待業期間有焦慮症狀，創下3年來新高，顯見疫情對求職造成的影響，深埋畢業生心底 。

報告指出，行政院紓困4.0方案推出青年就業獎勵計劃，給予15歲至29歲的畢業青年、持續受僱於同一雇主滿180日者3萬元補助，但是很多企業根本沒有釋出職缺，主管機關除了針對已就職畢業生給予就業獎勵外，對於尚在待業的青年也應提供尋職津貼，協助待業青年渡過難關。

另外，立院法制局也直指，應屆畢業生不僅面對經濟困窘的現實問題，長期待業也會嚴重影響到心理層面相關主管機關，宜結合學校資源，開辦求職前心理輔導、就業相關諮詢、求職挫折心理障礙調適等課程，培養健康穩定的擇業心理，有助於畢業生儘快適應從學校到社會的心理轉變，從而順利就業 。

報告表示，疫情之下許多產業暫緩擴張計畫，導致勞動市場職缺減少，政府應加強創造短期工作機會，讓初入社會職場新鮮人「先求有、再求好」，累積一些工作經驗，並且適應職場環境，有助於將來轉換工作跑道。

報告也說，相關主管機關應擴大補助大專院校、民間團體，開發免費相關就業輔導線上課程，打造「產學接軌、學用合一」的知識共享平台，結合職涯探索及職能診斷，提供待業青年累積相關就業的所需能力，一方面減少外出、避免造成群聚感染，另一方面也強化專業領域、跨域知識，提昇職場競爭力 。

其他人也看了這些新聞...

► 降級了！行政院宣布：7月27日起調降為二級警戒

► 二級警戒2原則曝光 室內50人、超商可內用「草案一次看」

► 全國警戒二級強化版原則曝光 入境全面普篩持續嚴管