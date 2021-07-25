謝長廷超狂歷史被挖出！竟是「全國前3」體操選手…曾以奧運為目標

▲謝長廷曾是體操選手。（圖／翻攝臉書／謝長廷）



記者柯振中／綜合報導

目前正值東奧期間，駐日大使謝長廷不斷在臉書上更新目前的戰況。後來謝長廷被起底，原來中學時期是體操選手，實力排在全國前三名，甚至還有過參加奧運的夢想，超狂的經歷讓人直呼不可思議。

謝長廷初中就讀成功中學，後來就讀台北商職（台北商業大學前身），期間是位體操選手，曾拿過中上運動會（全中運前身）的金牌、省運（全運會前身）銅牌。

民進黨副秘書長林鶴明曾透露，謝長廷當時的吊環水準，達到全國前三的水準，其實能夠往體操界發展。謝長廷本人也說，當時有以參加奧運為目標，後來看見國外選手的影片，自認能力與參加奧運，還有極大的差距，因此決定放棄，開始認真唸書。

▼謝長廷曾是體操選手，實力還排在全國前三。（圖／翻攝自Facebook／謝長廷）



謝長廷後來考上台大法律系，就讀大三時，考取了律師執照，一步一步走上從政之路。儘管如此，謝長廷參政期間，仍然十分關心體壇。

健力國手謝宗庭年輕時，曾經沒有工作，一度到碼頭擔任搬運工，時任高雄市長的謝長廷得知消息，介紹謝宗庭到慶富造船廠工作，也認謝宗庭當乾兒子。謝宗庭奪下世運會健力金牌時，也激動地抱住謝長廷。

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