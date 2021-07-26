戴資穎12歲上《我猜》！許願「想打到奧運」　影片曝光讓名醫驚嘆

▲台灣羽球「世界球后」戴資穎。（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

戴資穎被視為女單奪金大熱門，一名女醫師26日在臉書分享，小戴14年前參加電視節目的影片，看著當年僅12歲的小戴，在節目喊出「想要打到奧運」，並在22歲成為世界球后，背後所付出汗水及努力，讓她不禁感嘆「你必須非常努力，才能看起來毫不費力」，文章隨即引發網友熱議。

女醫師王姿允26日在臉書分享，戴資穎14年前參加節目《我猜我猜我猜猜猜》的影片。她說，戴資穎8歲開始打羽球，12歲在節目上說出「想要打到奧運」，並且在22歲拿到世界排名第一，成為台灣首位在羽球女單排名世界第一的運動員。

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影片中，戴資穎以前的教練說，「戴資穎跟其他選手不太一樣，她不太喜歡練球，她比較是屬於天才型的球員」，但即使是個「不喜歡練球」的天才型球員，還是要每天揮拍400下、折返跑225趟、米字步伐225趟、殺球上網225下、高調長球2000球及3小時自主訓練、4小時對打訓練。

讓王醫師不禁感嘆，「十年磨一劍」、「果然，你必須非常努力，才能看起來毫不費力」、「比你還有天份的人都在努力」、「看完戴資穎的兒時影片特別有感觸」。

其他網友看了文章後表示，「能有一番成就的人，除了天賦都一定有毅力」、「今年2021站上奧運大放異彩了」、「實現奧運夢想啦，小戴加油」、「東京奧運加油」、「以前就看過影片了，現在又回來再看一次，看見已成為世界第一的戴資穎，覺得好感動，滿滿正能量」。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。