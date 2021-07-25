快訊／桌球混雙敗給日本　鄭怡靜首發聲：抱歉讓大家失望了

▲鄭怡靜在臉書表示，「謝謝大家的支持跟鼓勵，抱歉讓大家失望了」。（圖／翻攝自鄭怡靜臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

東京奧運桌球混雙4強戰，我國選手鄭怡靜、林昀儒對決日本水谷隼、伊藤美誠，可惜最終以「1比4」落敗，明日將與法國組合爭銅。鄭怡靜25日晚間表示，謝謝大家的支持跟鼓勵，抱歉讓大家失望了，「除了混雙會繼續努力之外，接下來我跟小林同學也會分別在單打、團體賽上好好努力！」

鄭怡靜25日晚間在臉書表示，謝謝大家的支持跟鼓勵，但抱歉讓大家失望了，也要謝謝可敬的對手日本隊，今天晚上打的很過癮，除了混雙會繼續努力外，接下來她跟小林同學（林昀儒）也分別會在單打、團體賽好好努力，也謝謝小林同學，辛苦了。

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桌球混雙4強戰，鄭怡靜與林昀儒對決日本水谷隼、伊藤美誠組合，過往林昀儒、鄭怡靜從未取勝過這對日本組合，無奈這一次東奧4強戰，兩人還是沒有能跨越這一座高牆，最終以1比4（9比11、11比6、9比11、6比11、6比11）落敗，明日將與法國組合爭銅。

其他看了文章後紛紛留言，安慰鄭怡靜說「加油，你們是最棒的」、「你們已經很努力了，加油」、「不會失望喔，謝謝妳們的努力」。總統蔡英文也現身留言，「怡靜辛苦了，今天的兩場比賽，在台灣的我們也看得很過癮，好好休息，再接再厲，我們會繼續為妳加油！」