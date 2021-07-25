快訊／桌球混雙吞敗！鄭怡靜爸爸鞠躬謝鄉親支持　奔牆角哽咽落淚

記者趙蔡州、吳奕靖／台南報導

東京奧運桌球混雙4強戰，我國鄭怡靜、林昀儒出戰日本水谷隼、伊藤美誠，可惜以1比4落敗，明日將與法國組合爭銅。鄭怡靜的爸爸25日在台南老家觀賽，賽後接受媒體採訪，談到愛女輸球時，表示相當痛心，但也認為「女兒盡力就好」，過程中一度哽咽落淚、忍不住難過情緒，讓人看了相當不捨。

鄭怡靜爸爸25日晚間與鄉親們在台南老家歸仁宮前觀賽，包含台南市長黃偉哲、立委王定宇都趕到現場替鄭怡靜加油，可惜鄭怡靜、林昀儒最終以1勝4敗輸給日本。鄭爸爸賽後立刻向所有人深深鞠躬致謝，感謝大家願意支持、鼓勵他的女兒。

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▲鄭怡靜桌球混雙四強賽吞敗，鄭怡靜的爸爸「女兒盡力就好」，向鄉親鞠躬致謝。（圖／記者吳奕靖翻攝）

鄭爸爸說，女兒的每一場比賽，其中他都非常緊張，但也知道女兒與小林同學（林昀儒）都盡力了，認為女兒盡力就好，過程中一度哽咽拭淚，至於明天的爭銅之戰，他也向女兒及小林同學喊話，希望2人把訓練過程發揮出來、盡力就好，結束訪問後再也忍不住難過情緒，走到牆角掉淚，讓人看了相當不捨。

▲鄭怡靜爸爸忍不住奔牆角掉淚。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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