　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南女力所長帶班緝毒　「虎威」不讓鬚眉

▲台南市警三分局安中派出所所長曾婉甄及警員高孝沅，攔查鄭姓女子，眼尖見鄭女丟棄一不明物，馬上找到發現竟是1包安非他命。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警三分局安中派出所所長曾婉甄及警員高孝沅，攔查鄭姓女子，眼尖見鄭女丟棄一不明物，馬上找到發現竟是1包安非他命。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警三分局安中派出所所長曾婉甄及警員高孝沅，24日凌晨1時20分，於北安路二段執行路檢勤務時攔查一名47歲鄭姓女子，眼尖見鄭女丟棄一不明物，馬上找到發現竟是1包安非他命，全案偵訊後依毒品罪嫌送辦。

▲台南市警三分局安中派出所所長曾婉甄及警員高孝沅，攔查鄭姓女子，眼尖見鄭女丟棄一不明物，馬上找到發現竟是1包安非他命。（圖／記者林悅翻攝，下同）

安中派出所所長曾婉甄及警員高孝沅在盤查中，發現餐飲業的鄭女神情緊張閃爍其詞，支支吾吾轉身丟棄一不明物，眼尖的曾所長一聲喝令：「你丟甚麼東西」。曾所長看出丟棄物疑似毒品，即將鄭女帶回所調查，經查該女丟棄物為毒品安非他命（0.25公克）尿液初篩檢測為陽性，調查後依持有二級毒品罪移送法辦。

▲台南市警三分局安中派出所所長曾婉甄及警員高孝沅，攔查鄭姓女子，眼尖見鄭女丟棄一不明物，馬上找到發現竟是1包安非他命。（圖／記者林悅翻攝，下同）

曾所長2016年就任三分局安南所長，為第三分局唯一女性外勤所長，其LINE的名稱（暱稱）為「虎威」，頗有巾幗不讓鬚眉之意，事實上，曾所長也以努力與實力證明一切；曾所長於2020年度連續2次蟬聯全市警局所長帶班查獲刑案件數績效受獎人員，2021年4月更帶隊查獲車手2件2人，今年發生安平角頭被槍殺案，警政署啟動查察黑幫專案勤務，帶班表現積極攔檢特別突出，獲得警察局提報標竿學習範例。

▲台南市警三分局安中派出所所長曾婉甄及警員高孝沅，攔查鄭姓女子，眼尖見鄭女丟棄一不明物，馬上找到發現竟是1包安非他命。（圖／記者林悅翻攝，下同）

曾所長上任至今，對打擊詐欺案不遺餘力，平日轄區預防犯罪宣導賣力防範，更於新冠肺炎大型接種疫苗期間，帶大聲公對市民宣導防疫社交距離，提供防止詐騙新知。今年6月曾所長由巡官高陞警務員，因任內表現優異，經長官調派為繁重派出所安中所所長。

安中所長任內不滿1個月，事事親力親為，每有案件處理均身先士卒，有效帶心提升該所刑案績效及為民服務熱誠，計查獲竊盜2件2人、毒品罪2件3人及違反公共安全罪3件3人；曾所長全心全力投入地方治安維護，屢創佳績更屢受好評，真是女力不凡，「虎威」不讓鬚眉。

「Jo Malone限量香氛禮盒組」

ET快訊
愛女羅嘉翎勇奪奧運銅牌　爸爸首發聲！
羅嘉翎驚奇奪銅　興奮舉會旗繞場：奧運是太大的夢想
羅嘉翎「踢下奧運銅牌」！　爸爸秒接侯友宜祝賀電話
奧運奪銀「哭屁啊」！他嗆楊勇緯駕馭不了金牌：去應徵葬儀社
19歲羅嘉翎踢下銅牌　蔡英文說話了！
快訊／替台灣奪下東奧首面獎牌！楊勇緯沉澱一天吐露心聲
19歲羅嘉翎跆拳道「最年輕女將」　將成下一位奧運金牌之星
羅嘉翎奪台灣跆拳道歷史第9面獎牌　成為我國「最大獎牌庫」
終結跆拳道獎牌荒！羅嘉翎踢下銅牌　6屆奧運5屆都拿牌
快訊／台灣第二牌進帳！跆拳道羅嘉翎奪銅牌
吳亦凡傳「拚洗白」捐河南8600萬被拒！紅十字會回應　網整排
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南女力所長帶班緝毒　「虎威」不讓鬚眉

台南市二級警戒防疫指引出爐　黃偉哲持續動式檢討

嘉義市適度開放幼兒園、課照中心　8成教職員需打過疫苗

台南公布防疫二級警戒通用指引　黃偉哲籲請業者及市民自律並將加強稽查

嘉義市蜂農林永勝　獲2021國產龍眼蜂蜜品質評鑑頭等獎

國中小學習扶助績優人員評比　嘉市育人國小全國唯二績優

嘉義市公車7月27日起取消假日減班　恢復正常班表行駛

嘉義市美術館、博物館及文化藝廊採預約　圖書館每場上限50名

疫苗接種站化身東奧加油站　鄭文燦盼桃園8名選手創佳績

台南疫苗劑次涵蓋率24.86％　莫德納疫苗已預約無剩餘殘劑

姚元浩：恭喜江宏傑離婚..陳漢典：喝多少了XD　逼問周予天「有沒有偷接吻」全笑歪

河南鄭州暴雨！飼主揹阿金逃命 「怕狗狗弄濕」揹著牠走過泥水　

男大生88萬越野車開進海灘滅頂　記取教訓！PO人車最後合照：R.I.P

高雄鳳山女子觸電身亡原因曝！　市府工務局追責「2年前承包商」

「柔道男神」楊勇緯東奧奪銀創紀錄　長太帥爆紅！IG.臉書狂漲粉「追蹤數翻7倍」

孟加拉小牛申請世界最矮紀錄！身高「僅50公分」成農場大明星

戴資穎東奧羽球首戰連拿11分！ 橫掃瑞士...25分鐘愜意第一勝

短褲妹超車後突然「右切臨停」！後車反應不及撞上...網：有夠瞎

台灣首面獎牌開張！楊勇緯創紀錄 勇奪東奧銀牌...寫下柔道歷史新頁

巴鈺生了寶貝女兒！「嫩嫩奶香味」　「母女同天生日」素顏合照氣色超好

台南女力所長帶班緝毒　「虎威」不讓鬚眉

台南市二級警戒防疫指引出爐　黃偉哲持續動式檢討

嘉義市適度開放幼兒園、課照中心　8成教職員需打過疫苗

台南公布防疫二級警戒通用指引　黃偉哲籲請業者及市民自律並將加強稽查

嘉義市蜂農林永勝　獲2021國產龍眼蜂蜜品質評鑑頭等獎

國中小學習扶助績優人員評比　嘉市育人國小全國唯二績優

嘉義市公車7月27日起取消假日減班　恢復正常班表行駛

嘉義市美術館、博物館及文化藝廊採預約　圖書館每場上限50名

疫苗接種站化身東奧加油站　鄭文燦盼桃園8名選手創佳績

台南疫苗劑次涵蓋率24.86％　莫德納疫苗已預約無剩餘殘劑

愛女羅嘉翎摘奧運銅牌　羅文祥大讚：超水準演出

羅嘉翎驚奇奪銅興奮舉會旗繞場：奧運是太大的夢想

兄弟復賽只打4戰贏2場　助總：挺下去

朱育賢、林承飛輪番開砲　樂天12比3大勝富邦

羅嘉翎10比6「踢下奧運銅牌」！爸爸連3感謝…秒接侯友宜祝賀電話

黃小柔4歲女兒愛漂亮！塗口紅吃飯「不忘2細節」…驚嘆：走好前面

布克與公鹿雙星難出戰法國　格林:不能指望花20小時來的人

楊勇緯電暈台日IG漲粉22倍！　日本人狂挖舊照「細品全身巨肌」

日、美女壘爭金　上野由紀子超速讓加拿大斷棒

奧運奪銀「哭屁啊」！他嗆楊勇緯駕馭不了金牌：請去應徵葬儀社

男生別暴動！她試穿「10款真理衣」 透視感上衣掀網暴動：哇凍未條啦

地方熱門新聞

三灣天坑「連續崩塌」！住戶聽巨響嚇壞

全台警戒降第2級　花蓮7通則3禁止

台東27日開放國中小校園　幼兒園收童開課

台南舉重精靈方莞靈拿下東奧第4

台南方莞靈榮獲東奧女舉49公斤級第4名

新竹女8年生4胎棄養　摔癱大女兒

台南人蛇船6確診　2人驗出Delta病毒

鄭怡靜桌球混雙挺進4強！

南投縣宣布27日起幼兒園有條件開放

台南莫德納疫苗已預約無剩餘殘劑

徐榛蔚手臂給AZ 　1922平台預約接種第1劑

台南市防疫警戒二級防疫指引出爐

「口交惡徒」登美國廣告　南投回應了

許石音樂圖書館施打站開打

更多熱門

相關新聞

台南市防疫警戒二級防疫指引出爐

台南市防疫警戒二級防疫指引出爐

台南市政府因應7月27日疫情警戒調降至二級，黃偉哲市長召開COVID-19防疫檢討會議，並發布市府轄管場域防疫共通性原則，除飲食外一律戴口罩，實施實聯制，場域定期清消，集會活動人數上限為室內50人，室外100人，並保持社交安全距離室內1.5公尺，室外1公尺等規定。

台南公布防疫二級警戒通用指引

台南公布防疫二級警戒通用指引

鄭怡靜桌球混雙進4強！爸秀昔戰績喊：對你有信心

鄭怡靜桌球混雙進4強！爸秀昔戰績喊：對你有信心

台南莫德納疫苗已預約無剩餘殘劑

台南莫德納疫苗已預約無剩餘殘劑

台南人蛇船6確診　2人驗出Delta病毒

台南人蛇船6確診　2人驗出Delta病毒

關鍵字：

台南女力所長緝毒虎威鬚眉

讀者迴響

熱門新聞

振興券要來了！效益將比三倍券高　最快發行時間曝光

他問「戰神朱木炎當年有多猛？」網曝：打奧運用飛的

莫德納只排第5　最多國家「入境認可」疫苗曝光

夫妻洗澡　她1習慣讓老公超崩潰

體操無緣決賽　總教練林育信道歉

吳亦凡爆荒淫選妃趴影片瘋傳！

忍住不射更持久？最美博士「超銷魂手法」曝光

快刪！Google Play有11款App會盜刷卡　已被下載3萬次

吳亦凡錄影途中牽走17歲女星　Angelababy解圍

戴資穎出賽「孩問Uber Eats怎可參加？」爸傻眼

戴資穎神角度短球回擊「幾乎貼地」　網驚呼

外送到「18億陶朱隱園」！同行驚曝餐點明細

貓媽嘴叼喵寶寶　整坨塞給小主人

盧彥勳東奧首戰落敗　20年生涯結束

楊勇緯結婚了嗎？日網為他開「八卦維基百科」

更多

最夯影音

更多
姚元浩：恭喜江宏傑離婚..陳漢典：喝多少了XD　逼問周予天「有沒有偷接吻」全笑歪

姚元浩：恭喜江宏傑離婚..陳漢典：喝多少了XD　逼問周予天「有沒有偷接吻」全笑歪
河南鄭州暴雨！飼主揹阿金逃命 「怕狗狗弄濕」揹著牠走過泥水　

河南鄭州暴雨！飼主揹阿金逃命 「怕狗狗弄濕」揹著牠走過泥水　

男大生88萬越野車開進海灘滅頂　記取教訓！PO人車最後合照：R.I.P

男大生88萬越野車開進海灘滅頂　記取教訓！PO人車最後合照：R.I.P

高雄鳳山女子觸電身亡原因曝！　市府工務局追責「2年前承包商」

高雄鳳山女子觸電身亡原因曝！　市府工務局追責「2年前承包商」

「柔道男神」楊勇緯東奧奪銀創紀錄　長太帥爆紅！IG.臉書狂漲粉「追蹤數翻7倍」

「柔道男神」楊勇緯東奧奪銀創紀錄　長太帥爆紅！IG.臉書狂漲粉「追蹤數翻7倍」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面