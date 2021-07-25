台南女力所長帶班緝毒　「虎威」不讓鬚眉

▲台南市警三分局安中派出所所長曾婉甄及警員高孝沅，攔查鄭姓女子，眼尖見鄭女丟棄一不明物，馬上找到發現竟是1包安非他命。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市警三分局安中派出所所長曾婉甄及警員高孝沅，24日凌晨1時20分，於北安路二段執行路檢勤務時攔查一名47歲鄭姓女子，眼尖見鄭女丟棄一不明物，馬上找到發現竟是1包安非他命，全案偵訊後依毒品罪嫌送辦。

安中派出所所長曾婉甄及警員高孝沅在盤查中，發現餐飲業的鄭女神情緊張閃爍其詞，支支吾吾轉身丟棄一不明物，眼尖的曾所長一聲喝令：「你丟甚麼東西」。曾所長看出丟棄物疑似毒品，即將鄭女帶回所調查，經查該女丟棄物為毒品安非他命（0.25公克）尿液初篩檢測為陽性，調查後依持有二級毒品罪移送法辦。

曾所長2016年就任三分局安南所長，為第三分局唯一女性外勤所長，其LINE的名稱（暱稱）為「虎威」，頗有巾幗不讓鬚眉之意，事實上，曾所長也以努力與實力證明一切；曾所長於2020年度連續2次蟬聯全市警局所長帶班查獲刑案件數績效受獎人員，2021年4月更帶隊查獲車手2件2人，今年發生安平角頭被槍殺案，警政署啟動查察黑幫專案勤務，帶班表現積極攔檢特別突出，獲得警察局提報標竿學習範例。

曾所長上任至今，對打擊詐欺案不遺餘力，平日轄區預防犯罪宣導賣力防範，更於新冠肺炎大型接種疫苗期間，帶大聲公對市民宣導防疫社交距離，提供防止詐騙新知。今年6月曾所長由巡官高陞警務員，因任內表現優異，經長官調派為繁重派出所安中所所長。

安中所長任內不滿1個月，事事親力親為，每有案件處理均身先士卒，有效帶心提升該所刑案績效及為民服務熱誠，計查獲竊盜2件2人、毒品罪2件3人及違反公共安全罪3件3人；曾所長全心全力投入地方治安維護，屢創佳績更屢受好評，真是女力不凡，「虎威」不讓鬚眉。

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