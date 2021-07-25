台南市二級警戒防疫指引出爐　黃偉哲持續動式檢討

▲台南市長黃偉哲召開COVID-19防疫檢討會議，並發布市府轄管場域防疫共通性原則。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市政府因應7月27日疫情警戒調降至二級，黃偉哲市長召開COVID-19防疫檢討會議，並發布市府轄管場域防疫共通性原則，除飲食外一律戴口罩，實施實聯制，場域定期清消，集會活動人數上限為室內50人，室外100人，並保持社交安全距離室內1.5公尺，室外1公尺等規定。

台南市政府各場域防疫指引摘要說明如下：餐飲業：開放內用，禁止提供試吃，用餐區須採梅花座且設置隔板，桌與桌間距需有1.5公尺距離，禁止併桌，餐點以個人套餐或盒餐方式提供。桌菜應由服務人員分菜後再上菜。本府所轄場館附屬餐飲設施開放內用規範亦同。

夜市及市場：開放內用，禁止邊走邊吃，禁止試吃。防疫裝備「兩罩一套」，應配戴口罩、熟食遮罩，視需要可使用面罩、眼罩、手套，攤商營業人員須保持1公尺以上安全距離，若無法保持則需設置隔板。夜市營業前自主消毒。婚宴：遵守每一隔間室內50人，室外100人上限，不得逐桌敬酒。本府轄管公園：公園內設施全部開放，河樂廣場限制人流500人。

宗教活動：宗教場所有條件開放。不開放繞境、進香、遊行、福宴、平安宴、流水席。殯葬場所：開放公祭、開放民眾進塔祭拜，依容流人數管制，請行政機關首長或民意代表配合不參加公祭。大台南公共運輸：調整公車班次運量維持正常水準之59％ 提升為64％。

托嬰中心：工作人員疫苗施打率達80%，未施打或施打疫苗未滿14天者須提供3日內快篩陰性證明（提供服務期間至少需每3-7天快篩1次）。幼兒園：教師及工作人員疫苗施打比率達80％，未施打或接種疫苗未達14天者，須有3日內快篩或核酸檢驗陰性證明，且帶班人員至少每3天定期快篩1次，園內其他工作人員則是每3-7天定期快篩。短期補習班及課後照顧中心：教職員工須施打過疫苗且接種達14天，未符合規定者須有3天內快篩(或核酸檢驗)陰性證明，且每3-7天應定期快篩1次。

學校：校園操場開放時間原則為每日上午5時至7時30分，下午5時至8時30分，其餘不開放。運動場館：不開放游泳池、三溫暖及不通風之空間。開放籃球場、保齡球場及撞球場。室內運動場館有條件開放，教練疫苗施打未達14天者需有3日內快篩陰性證明。市府所轄文化表演場館及室內外表演：開放，均不設搖滾區，第一排觀眾與台前距離至少3公尺以上。

台南市圖書館7/27起恢復開館，並實施人流管制。市府所轄風景園區、步道：放寬人流管制上限至1000人；開放楠西區梅龍步道及觀音步道及觀景平台。開放垂釣：將軍漁港開放時間為上午8時至下午6時，並實施人數管制，上限人數100人。台市部分場域仍須循序漸進滾動式檢討。

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