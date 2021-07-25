焚風熱炸！台東飆39.7度極端高溫　花東6測站熱破37度

▲至下週二間北部、東部高溫炎熱，尤其東半部有焚風發生機率，須留意極端高溫。（圖／記者劉亮亨攝）

記者許維寧／台北報導

根據中央氣象局資訊，受到西南風沉降影響，氣象局今日（7/25）針對雙北、宜花東、離島金門發布高溫警示燈號，白天花蓮縣縱谷，臺東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；臺北市、新北市、金門縣地區，宜蘭縣近山區或河谷為黃色燈號。時值近中午，台東縣受焚風影響，太麻里鄉已飆出39.7度極端高溫，台東縣鹿野鄉和卑南鄉自動測站也測得38.1和37.9度高溫，花東6測站飆破37度。

中央氣象局預報員徐仲毅表示，目前季風槽以烟花颱風和尼伯特颱風為中心，台灣位於季風槽南面因此盛行西南風，預計西南風影響的天氣型態將持續一週。期間迎風面中南部會有局部大雨，週三之後水氣增加，南部則有局部豪雨機率；位於背風面的北部天氣高溫炎熱，降雨模式以午後雷陣雨為主，週二之前，降雨多分布於北部和東半部山區，苗栗山區和平地午後也有短暫陣雨機會，週三隨水氣增加，北部至東半部也會轉為有局部短暫陣雨的天氣模式。

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徐仲毅也說，至下週二間背風側北部、東半部地區不下雨時各地高溫炎熱，高溫均可來到33至35度，大台北盆地和宜蘭至花東縱谷則有機會出現36度高溫。台東至下週二前均有焚風發生機率，有38度以上高溫機率。提醒民眾務必注意補充水分、留意防曬。未來一週天氣可說南北兩樣情。

未來一週中南部均容易出現降雨，西南風是否增強為西南氣流？徐仲毅也分析，未來季風槽中是否再生成其他熱帶系統，目前不確定性仍高，還要持續觀察。氣象局也密切注意，未來西南風是否增強為西南氣流等級，若有變動，將於第一時間內告知。

徐仲毅也表示，目前烟花颱風已經相當接近中國浙江，預計12小時內將於浙江登陸，目前雖仍保持中度颱風強度，但預計登陸後將明顯減弱。今年第7號颱風尼伯特則持續朝日本本州移動，預計週二至週三間可能於日本本州北部登陸，距離奧運舉辦城市東京都不會太遠，因此東京也在潛勢路徑範圍中，但分析未來環境，預計尼伯特颱風增強有限，將以輕度颱風等級接近日本，對台灣則無直接影響。