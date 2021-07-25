烟花預計下午2點登陸浙江　暴雨已導致海水倒灌多人受困

▲烟花颱風造成江水、海水倒灌，市區部分地區積水。（圖／翻攝央視）



記者蔡紹堅／綜合報導

根據浙江省氣象局研判，烟花颱風將於25日下午2時至3時從浙江舟山登陸。烟花帶來的強降雨，已經導致浙江寧波多地出現江水、海水倒灌，以及低窪地積水，當地消防人員連夜救援、轉移被困人員，目前尚未傳出傷亡。

根據央視新聞報導，寧波市區25日凌晨發生多起積水事故，有8人因為江水倒灌被困家中，救援人員蹚過半米深的水才將這些人帶離積水地帶。

寧波市華慈醫院的新冠疫苗倉庫因為積水突然斷電，院方擔憂疫苗因此損壞，請來消防人員利用手推車轉運，成功將160多箱的疫苗轉移上冷鏈運輸車。

▼烟花預計下午2點登陸浙江舟山。（圖／翻攝央視）



浙江省氣象局指出，受到烟花影響，25、26日舟山、寧波、紹興、杭州北部、嘉興、湖州等地有暴雨部分大暴雨，局地特大暴雨。27日浙北地區有大到暴雨，其中杭州、嘉興、湖州、紹興西部和天目山區局部大暴雨。28日浙北地區局部仍有暴雨。

未來3天累計雨量方面，浙江省氣象局預估，浙中北大部分地區100毫米以上，其中寧波、紹興、舟山、嘉興、湖州、杭州北部、天目山區等地雨量可達150毫米至300毫米，局部450毫米以上。

大陸水利局則預估，太湖及周邊河網地區，浙江錢塘江、曹娥江、椒江，安徽青弋江水陽江、巢湖和滁河，江蘇秦淮河及里下河地區等主要江河將發生超警洪水，暴雨區內部分河流可能發生較大洪水。

另外，為了應對烟花來襲，長三角25日至27日的部分高鐵班次已經停運，上海地鐵25日也採取部分區段列車限速運行、發車班次延長等措施。