烟花12時30分登陸浙江舟山　上海地鐵3線停駛、高鐵上百班次取消

▲烟花颱風登陸浙江舟山。（圖／翻攝中央氣象台）



記者蔡紹堅／綜合報導

浙江省氣象台25日下午通報，烟花颱風已於12時30分登陸舟山普陀區，登陸時強度為「颱風級」，中心氣壓965百帕，中心最大風速38公尺／秒，最大風力13級。

受烟花颱風影響，上海地鐵已經宣布，由於烟花風力已達到9級以上，上海地鐵16號線全線（龍陽路站－滴水湖站）暫停運營，上海地鐵5號線全線（莘莊至奉賢新城－東川路至閔行開發區），以及上海地鐵浦江線全線（沈杜公路－匯臻路）暫停運營。

大陸鐵路部門也宣布，杭深鐵路寧波至溫州段、杭甬高鐵、蕭甬鐵路、金山鐵路、金溫鐵路以及衢九、衢寧、宣杭、皖贛鐵路、金千鐵路、金台鐵路停運，影響超過上百班次。

根據陸媒報導，大陸中央氣象台指出，烟花具有路徑複雜、影響範圍廣、風雨潮疊加、登陸後陸上維持時間長、累計雨量大等特點，它誕生在復雜的環流形勢下，前期移速慢，看起來是個慢性子颱風，但它實力強勁，巔峰強度達到強颱風級，而且環流較大，水氣充沛。

颱風烟花登陸舟山後，將於今天晚上在浙江嘉興到江蘇啟東一帶沿海再次登陸，之後有可能在華東地區長時間迴旋或滯留，浙江、上海、江蘇、安徽等地將會出現大範圍持續性強風雨。

▼烟花颱風登陸前夕在浙江部分地區造成災情。（圖／CFP）



大陸中央氣象台預計，預計7月25日至29日，浙江、上海、江蘇、安徽、福建北部、江西東北部、山東南部、河南東部等地先後有大到暴雨，浙江、上海、江蘇南部和西部、安徽等地的部分地區有大暴雨，局地有特大暴雨。上述地區累計降雨量有60～180毫米，浙江中北部、上海、江蘇南部、安徽中南部等地200～500毫米，局地可超過700毫米；最大小時降雨量40～60毫米，局地可達80毫米以上。

此外，還需警惕大風影響，預計25日至27日，黃海南部、東海、台灣海峽及釣魚島附近海域、長江口區、杭州灣、江蘇中南部及沿海、上海及沿海、浙江及沿海、福建中北部沿海、台灣島西部沿海將有6～8級大風，陣風9～11級，其中東海大部、黃海西南部海域、浙江中北部及沿海、長江口區、杭州灣、上海及沿海、江蘇東南部及沿海的風力有9～11級，陣風12～14級；中心經過的附近海域或地區風力可達12～13級，陣風14～16級。浙江處於防颱風Ⅰ級應急響應中，舟山多地已現海水倒灌。

處在颱風登陸點的浙江省，受到的影響也是首當其衝，昨天到今晨，杭州、紹興、嘉興、寧波、舟山、金華等地部分地區已出現大暴雨，紹興、寧波局地特大暴雨（250～311毫米）；浙江東部沿海還出現10～12級大風，沿海島嶼局地13～15級。另據都市快報報導，舟山多地已出現海水倒灌。

截至目前，浙江各地已密集拉響颱風預警，又恰逢天文大潮，與颱風相關的風暴潮預警、海浪預警、山洪災害預警、地質災害氣象風險預警，浙江省也都發布的是最高級別的紅色。浙江省防指已決定於24日12時將防颱風應急響應提升至Ⅰ級。