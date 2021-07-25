降級倒數2天！醫曝「打疫苗後鬆懈」下場：抑制病毒擴散率沒想像好

▲醫師提醒，即便打完疫苗後，也要嚴守個人衛生防護。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／綜合報導

隨著疫苗涵蓋率上升、社區僅剩零星個案，台灣將於7/27降級，許多縣市也將如期開放餐廳內用。打疫苗的國人越來越多，中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學提出「因此鬆懈個人衛生防護」的隱憂，越來越多研究資料證實，疫苗對於降低住院率與重症率效果卓越，「但對於病毒擴散率的抑制，成效沒有想像中好。」

謝宗學醫師昨（24）晚在《Dr. E 小兒急診室日誌》寫道，7/27將如期調降為第二級警戒，昨日至少一劑的疫苗涵蓋率超過26%，台灣只用了2個多月的時間，在未完全封城情況下，成功控制爆發中的社區疫情，同時加速接種疫苗，從5月中不到1%飆升至昨日的26%疫苗涵蓋率，雖然中間歷經波折與爭執，但在全體國民與中央、地方政府及民間企業努力下，「我們暫時度過難關」。

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謝宗學說，鬆綁防疫層級時，將逐步恢復正常生活，但過程中必須要有心理準備，因為零星本土確診個案與群聚事件，很有可能會反覆出現，「完全清零的機會極低」！但在有了5月的慘痛教訓後，他認為應不至於會再度發生大規模社區案件，只要邊境（機場、港口、偷渡）管制得宜，「Delta 變異株沒有進入社區，即使疫情稍有回溫，也能很快得到控制。」

▲謝宗學指出，「疫苗對於預防住院率和降低重症率效果卓越，但對於病毒擴散率的抑制，成效沒有想像中好。」（示意圖／記者李毓康攝）

隨著疫苗涵蓋率上升，謝宗學擔心打完疫苗者會鬆懈個人衛生防護。他表示，近日的群聚事件，證實即使完成接種後，也不能鬆懈個人防護，「越來越多研究資料證實，疫苗對於預防住院率和降低重症率效果卓越，但對於病毒擴散率的抑制，成效沒有想像中好。」

他進一步解釋，特別是Delta變異株，所幸根據目前資料，Delta變異株傳播力雖然超強，但重症率似乎未明顯增加，只是一旦感染人數暴增，即使重症率不變，母數增加結果將使重症人數暴增，會直接導致醫療崩潰。

謝宗學不斷強調：「生於憂患，死於安樂」，提醒國人務必做好個人衛生防護，現在他想說的是：「前事不忘，後事之師」，降級、鬆綁只是開始，後續還有許多挑戰，只要能記取教訓謹記在心，堅守防疫原則，一定能和病毒共存，一邊回歸正常生活。