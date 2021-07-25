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降級倒數2天！醫曝「打疫苗後鬆懈」下場：抑制病毒擴散率沒想像好

▲▼日前運抵台灣的AZ疫苗41萬劑，從5月28日起陸續開打，圖為30日上午許多之前尚未施打的第一類醫護人員前往南港成德區民活動中心施打疫苗，現場排隊人潮大排長龍,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,R0值。（圖／記者李毓康攝）

▲醫師提醒，即便打完疫苗後，也要嚴守個人衛生防護。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／綜合報導

隨著疫苗涵蓋率上升、社區僅剩零星個案，台灣將於7/27降級，許多縣市也將如期開放餐廳內用。打疫苗的國人越來越多，中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學提出「因此鬆懈個人衛生防護」的隱憂，越來越多研究資料證實，疫苗對於降低住院率與重症率效果卓越，「但對於病毒擴散率的抑制，成效沒有想像中好。」

謝宗學醫師昨（24）晚在《Dr. E 小兒急診室日誌》寫道，7/27將如期調降為第二級警戒，昨日至少一劑的疫苗涵蓋率超過26%，台灣只用了2個多月的時間，在未完全封城情況下，成功控制爆發中的社區疫情，同時加速接種疫苗，從5月中不到1%飆升至昨日的26%疫苗涵蓋率，雖然中間歷經波折與爭執，但在全體國民與中央、地方政府及民間企業努力下，「我們暫時度過難關」。

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謝宗學說，鬆綁防疫層級時，將逐步恢復正常生活，但過程中必須要有心理準備，因為零星本土確診個案與群聚事件，很有可能會反覆出現，「完全清零的機會極低」！但在有了5月的慘痛教訓後，他認為應不至於會再度發生大規模社區案件，只要邊境（機場、港口、偷渡）管制得宜，「Delta 變異株沒有進入社區，即使疫情稍有回溫，也能很快得到控制。」

▲▼台北市政府實行「北捷專案」，10日在新光醫院團隊設置的科教館接種站安排包括站務、行車、清潔及保全人員等捷運第一線工作人員施打疫苗，莫德納疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,接種率,防疫,疫情。（圖／記者李毓康攝）

▲謝宗學指出，「疫苗對於預防住院率和降低重症率效果卓越，但對於病毒擴散率的抑制，成效沒有想像中好。」（示意圖／記者李毓康攝）

隨著疫苗涵蓋率上升，謝宗學擔心打完疫苗者會鬆懈個人衛生防護。他表示，近日的群聚事件，證實即使完成接種後，也不能鬆懈個人防護，「越來越多研究資料證實，疫苗對於預防住院率和降低重症率效果卓越，但對於病毒擴散率的抑制，成效沒有想像中好。」

他進一步解釋，特別是Delta變異株，所幸根據目前資料，Delta變異株傳播力雖然超強，但重症率似乎未明顯增加，只是一旦感染人數暴增，即使重症率不變，母數增加結果將使重症人數暴增，會直接導致醫療崩潰。

謝宗學不斷強調：「生於憂患，死於安樂」，提醒國人務必做好個人衛生防護，現在他想說的是：「前事不忘，後事之師」，降級、鬆綁只是開始，後續還有許多挑戰，只要能記取教訓謹記在心，堅守防疫原則，一定能和病毒共存，一邊回歸正常生活。

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