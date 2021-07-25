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女生打「莫德納」更容易出現不良反應！　75%日本人打完2劑發燒

▲▼日本和歌山縣北山村僅432名人口，由於長者施打完畢，因此開放16歲以上民眾接種新冠疫苗，圖為當地女高中生施打疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本研究發現，女性施打莫德納疫苗出現不良反應的比例較男性還高。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

部分民眾在接種新冠疫苗後，會出現發燒、倦怠、局部疼痛的輕微不良反應。根據日本厚生勞動省研究，每4名接種完第二劑莫德納疫苗的人當中，就有3人會出現37.5度以上的發燒症狀。不過數據也顯示，只有4.7%施打第一劑莫德納疫苗的人會在隔日出現發燒症狀。此外，女性相較於男性更容易出現不良反應。

根據《日本放送協會》報導，厚生勞動省研究團隊為了研究莫德納疫苗的不良反應率，針對5200名接種第一劑疫苗的自衛隊員以及1000名接種第二劑疫苗的自衛隊員進行統計。

▲▼莫德納疫苗。（圖／路透）

▲日本厚生勞動省統計，有高達75.7%的人在施打第二劑莫德納疫苗後，會出現發燒症狀。（圖／路透）

調查發現，有4.7%的人在接種第一劑莫德納疫苗的隔天會出現發燒症狀，2.2%的人隔兩日會出現發燒症狀；但在施打第二劑莫德納疫苗的人當中，卻有高達75.7%的人在接種隔天出現發燒症狀，22.3%隔兩天會發燒。

不僅如此，有20.9%的受試者接種完第一劑疫苗隔日會出現倦怠感，14.1%隔兩日出現倦怠；84.7%接種完第二劑疫苗的人隔日會倦怠，47.6%隔兩日會有倦怠感。有11.7%的人接種第一劑的隔天會頭痛，8.5%隔兩日出現頭痛症狀；63.8%接種第二劑疫苗的人會頭痛，38.7%隔兩日會有頭痛症狀。

另一方面，比起男性，女性更容易出現不良反應。而從數據中也可以看到，接種第二劑莫德納疫苗時，普遍會比施打首劑疫苗時更容易出現不良反應。

作為此次研究團隊代表的順天堂大學醫學院客座教授伊藤澄信表示，「多數民眾會在接種疫苗的三日內出現不良反應，甚至會發燒到40度。特別是接種第二劑疫苗的民眾，務必要安靜休養，或是考慮暫時休假到接種疫苗的兩天後。」

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