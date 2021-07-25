陸日增5本土確診　南京啟動第二輪「全市普篩」

▲南京市江北新區一處檢測點，民眾正在進行核酸檢測取樣。（圖／翻攝自中新社）

記者陳政錄／綜合報導

大陸國家衛健委通報，7月24日0—24時，全大陸新增確診病例32例，其中境外輸入病例27例，本土病例5例（江蘇2例，遼寧1例，廣東1例，雲南1例）。目前，造成近日本土疫情擴散的南京市，已於25日一早，展開規模900萬人的全市第二輪核酸檢測。

衛健委通報，7月24日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例32例，其中境外輸入病例27例（雲南6例，廣東5例，上海4例，福建4例，內蒙古2例，湖南2例，天津1例，河南1例，四川1例，甘肅1例），本土病例5例（江蘇2例，遼寧1例，廣東1例，雲南1例）；無新增死亡病例；無新增疑似病例。

無症狀感染者方面，新增無症狀感染者17例，其中境外輸入13例，本土4例（遼寧2例，江蘇2例）。

在染疫足跡上，大陸24日新增的本土感染者，除雲南案例為自緬甸等境外輸入關聯疫情外，均與江蘇有關，廣東案例為22日通報，1名自南京入境的本土無症狀感染者轉確診，遼寧案例則是1名14日自廈門搭機，經停南京祿口機場後，15日抵達瀋陽人員。

值得注意的是，由於該男進入瀋陽近10日後，才被確診為新冠肺炎，因此足跡包括寵物商城、串烤、體育用品店、賣場、步行街，甚至還有密室逃脫，更曾於19日自行駕車到內蒙古旅遊，可說是相當的廣。

位處近日疫情復發中心點的南京市政府則表示，已於25日上午11時00分起，對全市常住人口、來寧人員開展第二輪全員核酸檢測。堅持應檢盡檢、不漏一戶、不漏一人。全市以區為單位，分區組織、統籌設立核酸檢測採樣點，動員市民群眾開展全員核酸檢測。

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