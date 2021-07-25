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降級「風險最高場所」曝　8月初重回3級？醫給答案

▲結婚,新娘,婚宴（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲婚宴每一隔間室內50人、室外100人上限。（示意圖／翻攝免費圖庫Pexels）

記者陳俊宏／綜合報導

全國將從7/27起至8/9降為二級警戒，也鬆綁相關管制措施。對此，台北市聯醫忠孝院區主治醫師陳昶宇點出他認為風險最高的場所。

陳昶宇近日在臉書表示，關於降二級警戒，個人審慎樂觀，畢竟目前病毒進入社區後，要清零可能性極低，之前的「適度鬆綁」期間，可以發現台灣人還是很謹慎小心，並沒有引起很明顯的疫情反彈。

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陳昶宇指出，如果只是降級且大家都做好心理準備，醫療量能目前處於充足的狀態，在盡量做好防疫且重症死亡率不高的前提下，個人覺得不至於像網友說的，8月初就升回三級；不過，指揮中心當然還是會密切監測，如果疫情反彈太過劇烈，隨時都有升回三級的可能性。

▼7/27起全國將降為二級警戒。（圖／記者李忠憲攝）

▲▼逢甲夜市微解封，第一個周末現場直擊。（圖／記者李忠憲攝）

陳昶宇說，降二級一些休閒娛樂場所及游泳池等仍關閉，與適度鬆綁相比，人數及種類更加放寬，不過實行還是以各地方政府規定為主。

陳昶宇寫道，例如，目前雙北仍不開放餐廳內用，以及高雄不開放室內50人婚宴；另外，個人覺得若適度管制，游泳池應該不會比餐廳危險，而室內50人婚宴的風險的確最高。

食藥署24日重新公布「餐飲業防疫管理措施」，餐飲業應依中央流行疫情指揮中心防疫相關規定辦理，餐飲場所且遵守集會活動，及婚宴每一隔間室內50人、室外100人上限，並不得逐桌敬酒。

▲▼0723流行疫情指揮中心記者會降級管制措施（圖／指揮中心提供）

▲▼二級警戒相關措施。（點圖可放大／指揮中心提供）

▲▼0723流行疫情指揮中心記者會，7／27~8／9降為二級警戒（圖／指揮中心提供）

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