新冠痊癒又染「黑真菌症」　挖肉、切爛骨保命！印度飆破4.5萬例

▲印度黑真菌症（black fungus）病例激增，超過85%都是新冠患者。（圖／路透）



記者吳美依／編譯

CNN報導，印度第2波新冠疫情趨緩，卻又爆發「黑真菌症」（black fungus）危機，導致痊癒者不斷死亡。該國今年累計超過4.5萬人感染，且逾85%皆為新冠康復者；病患斯里尼瓦斯（Srinivas）也在新冠痊癒後中鏢，他接受多次清創手術，移除臉部發黑組織與腐爛骨頭，至今仍需每周回診。

黑真菌症又稱為毛黴菌症（Mucormycosis），患者只能接受清創手術（debridement）移除感染組織，接受抗真菌藥物兩性黴素B（liposomal amphotericin B）療法，防止復發；若未能迅速治療，可能對臉部造成永久性傷害，失去視力，且死亡率超過50％。

斯里尼瓦斯（Srinivas）新冠痊癒後，左眼卻劇痛難耐、腫脹到無法睜開，最後眼睛鼻子都開始大量出血。他術後患處腫脹疼痛，且因失去部分下巴必須插上鼻胃管，因此數周都無法開口講話，住院療養2個月後終於可以出院，但仍必須每周回診。

▲印度阿默達巴德（Ahmedabad）的黑真菌症患者正在接受檢查。（圖／路透）

印度過去每年通報約3、4千例黑真菌症，發病率比已開發國家高上80倍左右，今年第2波新冠疫情爆發後病例激增，截至6月底突破4萬例，2周後又增加9%達到4萬5374例，目前已釀4300多人死亡。

印度黑真菌症激增的可能原因很多，政府新冠防疫小組、全印度醫學科學研究所的專家表示，新冠患者過度使用類固醇療法，壓抑免疫系統，反而更容易感染；部分醫師也懷疑，新冠患者缺乏醫療用氧氣，長期處於低血氧狀態，可能也更加脆弱。另外，也有醫師認為，可能與Delta病毒有關，但目前缺乏充分研究與證據佐證。

此外，糖尿病患者血糖上升，對於以糖分為食的真菌而言可說是完美生存環境。國際糖尿病聯合會（IDF）數據指出，印度截至2019年至少7700萬人罹患糖尿病，也許能夠部分解釋為何該國病例相對較高。

▲醫學界對於印度爆發黑真菌症的原因仍眾說紛紜。（圖／達志影像／美聯社）



印度黑真菌症激增後，數邦發生治療藥物短缺情況，儘管中央介入管控、加大生產，供應仍不穩定。此外，兩性黴素B每劑95美元（約新台幣2665元），療程必須維持至少28天且1天3劑，意味著光是藥物費用就可能高達8000美元（約新台幣22.5萬元），也讓許多家屬吃不消。

世界衛生組織（WHO）指出，糖尿病流行率在中低收入國家成長速度高於高收入國家，醫師們也預測，此趨勢再加上新冠病例激增，可能導致黑真菌症在全球各地變得更為常見。

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