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高端邀立委參訪　江啟臣：公關無法解決科學問題

▲▼國民黨中央舉行「載飢載渴，伴你挺過，愛心待餐，全台串連」記者會 江啟臣 李乾龍 蔣萬安 業者。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

民眾黨立委賴香伶透露，高端疫苗曾邀請立法院衛環與國防兩委員會立委參訪，親自說明研發製程。對此，國民黨主席江啟臣24日回應，邀請立委參訪不能解決問題，這是本末倒置、搞錯重點。

江啟臣透過影片回應媒體提問，被問到高端邀約衛環及國防委員會的立委參訪一事，他表示，國產疫苗取得EUA過程是科學問題，政治與公關不是解決科學問題的正道，公開透明的流程、標準，與科學證據，才能說服人民。

《中國時報》日前爆料高端有82％遭退貨，而食藥署長吳秀梅稱「高端只是把看到的問題回報，不代表不合格，搞不好是一個更好的產品」。對此，江啟臣批評，此說法讓人不可思議，食藥署長到底是把關者，還是廠商的公關長，是要把關與監督，還是在放水，讓人覺得角色錯亂。

針對7月27日起三級警戒降為二級，藍營憂心紓困未到位，江啟臣也指出，普發現金是國民黨從去年至今年的一貫主張，面對疫情嚴重衝擊人民生計，最近失業率、無薪假屢創新高，國民黨呼籲這麼久但政府還在研議，實在效率太差。

江啟臣強調，很多國家已發放好幾輪現金，政府可借鏡其他國家作法，包括民進黨與其他在野黨立委也都提出類似建議，不曉得民進黨為何至今還在研議，請民進黨不要再用政治考量，再不發現金人民都快餓死。

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