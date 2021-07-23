她怒轟高端審查球員兼裁判　來亂啊！三立海董當NCC委員有何不可

▲高端疫苗生物製劑股份有限公司竹北製劑廠。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡文鈴／台北報導

高端疫苗日前通過EUA審核，但卻遭疑黑箱審查，恐有「球員兼裁判之嫌」。對此，國民黨台北市議員王鴻薇怒批，要球員兼裁判那大家一起來亂啊，三立的海董當NCC委員有何不可？

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎自爆，「ACIP很多委員都參加或主持高端、國光、聯亞等國產疫苗臨床試驗。」

國民黨文傳會副主委黃子哲批評，高端疫苗接下來要送ACIP審議通過後，才能放入施打計畫，但若李秉穎所言為真，不就等於是自己的案子自己審，這不是球員兼裁判，什麼才是？完全違反利益迴避原則，也看不見其公平性與公正性。

黃子哲指出，ACIP共有17位委員，外界較熟知的有林奏延，其擔任高端疫苗的二期臨床試驗召集總主持人；而李文生則曾在政論節目上透露自己也是高端臨床實驗的主持人。

王鴻薇表示，這麼重要的政府疫苗決策小組，裡面的委員名單竟赫然出現高端疫苗的計畫總主持人林奏延，林奏延曾任衛福部長，位高望重，資格沒有問題，但林奏延擔任高端的總主持人，就是利害關係人，合適嗎？不用避嫌嗎？

王鴻薇指出，尤其ACIP即將審查高端何時施打，以及高端的混打計畫。如果高端的混打計畫就是高端混打BNT呢？在目前政府不得混打的政策下，一旦只有高端可以混打BNT，是不是就大大提升國人接種高端的意願。結果，ACIP做決策，還有高端的計畫總主持人哩!

王鴻薇怒批，如果蔡政府可以放任衛福部和疫苗審查如此亂象，要球員兼裁判那大家一起來亂啊，「三立的海董當NCC委員有何不可？」疫苗是打進人身體的，可以放任這般無所忌憚嗎？

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