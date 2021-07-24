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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中華隊、台灣隊政治口水戰　林俊憲轟江啟臣鬼扯：根本沒人在意

▲▼中華隊進場。（圖／路透)

▲我代表團參與東京奧運開幕式。（資料照／路透)

記者呂晏慈／台北報導

東京奧運登場，國民黨主席江啟臣批評總統蔡英文稱我代表隊為「台灣隊」而非「中華隊」，「此刻不是搞正名運動的時候」。對此，民進黨立委林俊憲說，國民黨一聽到台灣兩個字就渾身不舒服，根本沒有人會在意台灣隊還是中華隊這種問題，希望外界將焦點放在比賽，為選手加油。

近日我代表團稱呼方式成為政治攻防標的，雙方為「台灣隊」或「中華隊」爭論不休。21日才剛發生，藝人瑞莎更換臉書頭貼為中華隊加油，引發網友砲轟不應用「中華隊」，瑞莎後為避免爭議改口「台灣加油」。不過，蔡英文23日以台灣隊稱呼我代表團選手，又遭江啟臣批評「此刻不是搞正名運動的時候，不該拿意識形態問題讓選手分心」。

對此，林俊憲再批江啟臣說，「直呼台灣彷彿是國民黨的大忌，究竟是誰在搞意識型態？」江啟臣硬要在此時扯政治，連蔡英文說聲「台灣隊加油」都要批評。

林俊憲表示，江啟臣稱「叫台灣隊是搞意識形態，會讓選手分心」的理由非常可笑，若有人稱呼他是台灣人，會不會讓他感到非常焦慮？甚至影響他的工作表現？如果不會的話，又是在鬼扯什麼？

林俊憲引述政大選研中心本月最新台灣人認同民調說，有63%的民眾認為自己只是台灣人，另外31%的人則是擁有雙重認同，換句話說，廣義認定自己是台灣人的民眾高達94%，認為自己是台灣人，稱自己國家的代表隊為台灣隊，有什麼不對嗎？

林俊憲強調，在江啟臣講這番話以前，根本沒有人會在意台灣隊還是中華隊這種問題，各有各的認同，但沒有一方是錯的，大家的焦點都放在比賽本身，一起為選手加油，這是台灣經歷了多年才好不容易擁有的多元價值，沒有人需要為自己的認同道歉，也沒有人有資格批評別人的認同。

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