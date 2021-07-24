727降級「雙北仍禁內用」　陳時中分析原因：可以理解

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

國內疫情趨緩，7月27日至8月9日將降回二級警戒，餐飲依規定可開放內用，但雙北仍宣布不開放，中央地方不同調。指揮中心指揮官陳時中認為，雙北的疫情相較於其他地方，病例確實較多一些，因此可以理解暫不開放內用的決定。

新北市長侯友宜表示，新北市是各縣市疫情最嚴峻，因此降級過程中，一定要用階梯式，每週滾動檢討，且加上地區的特殊性，一定要符合各地疫情狀況。他指出，目前的階梯式開放原則是先戶外、再室內、最後是脫口罩行為（飲食），因此，新北餐飲目前一律不開放內用，包括餐廳、超商、賣場、婚宴，只開放外帶。

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台北市長柯文哲則說，知道大家殷切期盼解封，但群聚吃飯還是擺最後，其他的部分可先行。

陳時中今（24）在疫情記者會也指出，雙北病例目前維持一定的數目，雖然不算多，但相較於其他縣市，確實較多，所以暫不開放的想法「我們可以理解」。至於會不會擔心大家因此跑到鄰近有開放的縣市，他則認為，本來就是一日生活圈，且不只雙北，只要是開放區域，大家防疫就是要做好。

陳時中也藉此大聲疾呼，出入公共場所時，若有相關症狀、發燒，或有任何接觸可能，請盡量避免出入公共場域，一定要去時，口罩請務必完整戴好。