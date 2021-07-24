台南勞工局首堂「職安健康新學堂」登場　名醫吳正龍開講佳評如潮

▲台南市勞工局首場「職業疾病疑義多名醫開講來解惑」，上午9時至12時登場，由成大醫院吳政龍醫師開講，佳評如潮大受歡迎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新型冠狀病毒肺炎防疫期間，守護職場安全衛生健康不停歇，勞工局創新打造「職安健康新學堂．名人線上來開講」線上課程，24日首場「職業疾病疑義多名醫開講來解惑」上午9時至12時登場，由成大醫院吳政龍醫師開講。

各事業單位職安衛人員、職醫、職護及勞工朋友等近200名學員於週末齊聚線上上課，為讓更多人學習，今日課程同時段在勞工局「台南呷頭路」臉書專頁進行直播，吳醫師以Slido互動教學工具，設計QA，透過Slido快速統計分析功能，瞭解學員對職業病各面向瞭解的程度，與學員互動熱烈，滿意度問卷評價高，經過釋疑及說明，透過線上前後測確認學員對職業病的認定及預防的學習成效，學習效益佳，佳評如潮。

勞工局局長王鑫基表示，我國勞工保險常見職業病種類分別是肌肉骨骼疾病、化學性疾病和社會心理性疾病，職業病認定是以所患與工作具有相當因果關係、職業疾病為勞工保險職業病種類，且要經職業傷病防治中心或職業醫學科專科醫師專業診斷認定為基礎，因此常有勞工認為所患疾病為職業病，但申請勞保職業傷病勞工保險給付卻未通過的疑義，造成認知上落差與爭議。

王鑫基說，為了讓大家對於職業促發腦心血管疾病、肌肉骨骼疾病等職業病之診斷、預防、治療與尋求補償更深入了解，勞工局職安健康處於24日開辦首場線上課程，以「職業疾病疑義多名醫開講來解惑」為題，邀請吳政龍醫師來開講，吳醫師是勞動部職安署南區職業傷病防治中心的主持人，同時也是成大醫院職業及環境醫學部的主任，目前是職業疾病門診主治醫師，與大家分享豐富實務經驗及專業見解。此外，為落實黃偉哲市長勞權向下延伸的公民教育理念，特別將課程安排於週六上午，讓過往礙於週一至週五需要上班而無法參與課程的勞工夥伴也可上線上課，共同學習。

24日線上課程吳醫師首先提到什麼是過勞死？經常加班、輪班等促發心血管疾病是職業病嗎？他說目前職場上促發心血管疾病案件增多，國際勞工組織ILO目前仍未將心血管及心臟病等促發疾病列入職業病，但台灣比照日本、韓國已將超時過勞符合條件及因果關係的案件列入職業病。吳醫師進一步提及促發心血管疾病認定上最大爭議是此疾病究是勞工自己疾病引起的？或因職場上原因所引起的？目前認定上不以勞工本身是否有此疾病，而是促發或惡化腦心血管疾病與超時工作是否與作業有相當因果關係。



其次吳醫師透過Slido問題及學員回答，瞭解學員對常見肌肉骨格職業病的認識，如板機指、媽媽手、腕隧道症候群、椎尖盤突出…，再一一說明其發生原因及如何預防；他說肌肉骨格職業病最易被問到的問題，如經常搬重物爬樓梯膝蓋痠痛是不是職業病？每天打電腦頸肩痠痛腰痠是不是職業病？他從職業醫學角度，挑選並解說法院判決實際案例，讓學員瞭解職業促發腦心血管疾病、肌肉骨骼職業病等如何診斷、治療與尋求補償。學員也針對有疑義的地方提出與醫師討論，一來一往互動熱烈。

台南市職安健康處陳美顏代理處長表示，因本次課程報名踴躍，開放報名後200名立即滿額，為了讓更多有興趣的市民朋友可共同上線學習，勞工局職安處克服技術問題，24日上午課程同時段在勞工局台南呷頭路臉書專頁進行直播，民眾熱情參與，討論熱烈，課後的滿意度問卷評價也相當高。此外，也提醒「職安健康新學堂 名人線上來開講」第二場課程將於8月21日登場，由中華民國工業安全衛生協會健康與衛生技術服務處闕妙如處長及黃德琪副處長，分享「AIoT智慧物聯網技術於職安衛領域之實務運用」，已報名成功的學員把握機會，周六上午9時至12時線上共同學習。

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