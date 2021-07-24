餐飲業者怨撐不下去　柯文哲籲「產業轉型」：生物會找到自己出路

記者蘇晏男／台北報導

中央宣布7月27日至8月9日降為二級警戒，但北市仍未開放餐廳內用，有業者抱怨快撐不下去了。對此，台北市長柯文哲24日表示，疫情結束後世界會不一樣，呼籲餐飲業產業轉型；他也引用電影《侏儸紀公園》台詞，稱每個生物都會找到自己的出路。

針對北市持續禁止餐飲內用，柯文哲24日下午在北市防疫記者會上表示，現階段北市有治標方法，會補貼餐廳、夜市、物流，儘管杯水車薪，但他認為，疫情就算結束，世界還是不一樣，所以不要幻想世界回到過去一樣，不如乾脆產業轉型，電商加物流，一定程度上會取代傳統市場，所以很多生活採購習慣要改變。

「我不認為，就算疫情結束了，我們的社會會回到過去，完全一模一樣，」柯文哲重申，所以與其這樣，不如所有產業下定決心轉型，不管餐廳、夜市、傳統市場，大家要坐下來思考思考一下，在後疫情時代怎麼轉型，這恐怕才是產業跟政府要去思考的。

柯文哲表示，其他縣市感染比較少，要開放餐廳內用也不是不可以，當然有人會講台北市民跑去那裡用餐等話，但是政治上還是要有統計概念，「80/20 法則」，雙北地區餐廳不內用，但要求高雄餐廳不內用也不合理。

接著，柯文哲說，套用《侏儸紀公園》講的話，每個生物都會找到他的出路，「所以我們就先這樣，有問題再修正，這就好了」。