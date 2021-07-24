台南二級防疫採加強版　民生、經濟跟防疫三贏

▲台南市長黃偉哲指出，台南採二級防疫警戒加強版，開放餐飲業內用，也要求遵守各項防疫指引，期望民生、經濟跟防疫三贏，市民踴躍預約打疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中央流行疫情指揮中心公告，全國新增24例本土個案，台南無新增本土確診病例，自展開COVID-19疫苗接種作業起，全市共施打443140劑次，疫苗劑次涵蓋率23.7％，台南市長黃偉哲指出，台南二級防疫採加強版，期望民生、經濟跟防疫三贏。

黃偉哲市長指出，中央流行疫情指揮中心對疫情的警戒的指引，我們從三級警戒降到二級警戒，但是有一些項目還是必須維持三級警戒的部分，有的人說我們是三級minus，三級放送版，有些人說是二級加強版，但是不管哪一版，能夠對於我們民生、經濟跟防疫要求，能夠得到一個比較折衷的作法，要靠大家的努力。

黃文哲市長說，我們要恭喜台南市的子弟，東山區的方莞靈舉重49級第4名，這不僅是東山之光，也是台南之光更是台灣之光。那另外，鄭怡靜混和雙打，桌球的混和雙打，得到進8強，這也是算是個人最好的成績之一，我們也是非常感謝，也恭喜方莞靈跟鄭怡靜。

另外，對於西歐這段時間的水患造成的人命損失，我們表示關心以及哀悼，對於中國大陸，不管是在河南省、廣東省、河北省的水患造成人命的損失，我們也表示哀悼。

黃偉哲說，COVID-19公費疫苗第2輪接種期間為7月16日至22日，第三輪接種作業於7月23日展開；23日單日共22566人接種，統計自7月16日至7月23日共97390人接種AZ疫苗。自展開COVID-19疫苗接種作業起，全市共施打443,140劑次，疫苗劑次涵蓋率23.7％。至7月23日台南市65歲以上長者接種率66.7％；50至64歲接種率26.9％；50歲以上接種率43.6％；18至49歲接種率13.05％；18歲以上接種率27.4％。





黃偉哲指出，疫苗接種進度部分，23日1天打了22900多劑，將近2萬3千劑，那我們有這個施打能量，但是也請各位市民朋友踴躍去預約，有預約才會配送疫苗給我們，你不去預約，疫苗不會天上掉下來，也不會自動打到你的手臂裡面，所以請各位要進去唐鳳政委的 1922.gov.tw 這個系統來預約。下一波第4輪的預約開始之後，就趕快去預約。

對於宮廟特色注射站，黃偉哲說，人家說疫苗有注有保庇，不僅是疫苗保佑你，我們在宮廟，台南市是宮廟之都，我們也陸陸續續會開出一些在宮廟的場合來施打疫苗，在神明的見證下，神明也會保佑你。另外一直大家提到特色接種站，特色接種站在台南就是強項，因為台南就是具有特色的景點特別多，具有特色的館舍特別多，具有特色的宮廟特別多，打疫苗是一個很單純的事情，但是大家如果說要有一個特色比較好，市府絕對是沒問題的。

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