東奧國手團11人來自新北　侯友宜：要成為選手最大後盾

▲東奧開幕式，中華隊入場。（圖／體育署提供）



記者杜冠霖／新北報導

嚴峻疫情下，東京奧運在昨(23)日晚間正式登場，並成為史上第1個無觀眾的開幕儀式，對此，新北市長侯友宜表示，看到代表隊選手進場內心十分感動，「我們要當選手最大的後盾，把疫情控制好！」

侯友宜24日在臉書發文表示，今年中華代表隊有68位參賽選手即將登場，其中有14位來自新北的高手，「雖然不能組加油團去現場，但我們要當選手最大的後盾，把疫情控制好、守護在台灣的家人；也請所有選手及教練出門在外要好好照顧身體，為大家加油！」

侯友宜指出，受到疫情影響，東京奧運被迫延後一年，儘管因為防疫，開幕式現場沒有觀眾，也少了賽事現場的加油聲，但相信選手們努力追求卓越的心依舊炙熱，「看到我們的代表隊選手進場時，你是否和我一樣心情非常感動呢？」

來自新北的選手中，划船項目黃義婷在單人雙槳複賽中，以8分11秒56成績排名第2，順利晉級24強，射箭項目中，「雷母」雷千瑩手感欠佳，在個人排名賽以640分名列30，和林佳恩、譚雅婷兩位搭檔射出1937分，團隊排名第7，首戰將遇上德國隊。射箭好手湯智鈞與搭檔林佳恩在射箭混合團體賽中，遭印度組合以5：3逆轉，無緣晉級8強。

10公尺空氣步槍項目中，備受期待的22歲新星林穎欣受右側腹拉傷影響，射下623.4分無緣8強。桌球項目陳思羽27日首戰可能遇到美國選手張安，團體賽將和另一新北選手鄭先知搭配女雙，拳擊項目，女子羽量級林郁婷26日首戰將對上菲律賓選手。此外，還有體操選手丁華恬、跆拳道選手羅嘉翎、柔道選手連珍羚、網球選手盧彥勳、詹詠然、詹皓晴、舉重選手陳玟卉正備戰東京奧運。