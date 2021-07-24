河南水未退「烟花」襲浙江！　多地發布山洪預警

▲浙江因強颱烟花，迎來暴雨。（圖／翻攝自微博）

記者陳政錄／綜合報導

河南洪災水未退，浙江接著有7地，發布「紅色」警戒等級的山洪預警！強颱「烟花」，在緩慢通過台灣北部、黑潮暖流區後，預計25日下午到26日凌晨，在浙江舟山到玉環一帶沿海登陸。大陸國家氣象局表示，若「烟花」以強颱強度登陸，它將成為1949年來7月登陸浙江的最強颱，也是今年影響大陸的最強颱風。

中國氣象台官方公眾號「中國天氣」23日、24日連續發布多則強降雨預警訊息，並表示受目前在海南島附近、可能重新加強為熱帶風暴的「查卡帕」，以及太平洋太準颱風「尼伯特」的三颱共舞，產生藤原效應，颱風「煙花」路徑仍有較大的不確定性。

▲烟花颱風路徑圖。（圖／翻攝中央氣象局）

目前，對大陸華東地區而言，「烟花」帶來持續近一周的風雨影響，浙江、上海及江蘇、安徽、江西、福建等地將會出現大範圍持續性強降雨和大風天氣。尤其25日前後正值天文大潮期，官方警告，沿海地區需防範風暴潮疊加天文大潮帶來的海水倒灌等影響。

浙江省水利廳、浙江省氣象局浙江省水利廳、浙江省氣象局7月24日陳，聯合發布山洪災害紅色預警，標示預計24日8時至25日8時，柯橋區、諸暨市、磐安縣、東陽市、黃岩區、仙居縣、溫嶺市可能發生山洪災害（藍色預警）。

同時，上虞區、新昌縣、山州市、三門縣、天台縣、臨海市發生山洪災害可能性較大（黃色預警）,定海區、普陀區、伏山縣、山泗縣發生山洪災害可能性大（橙色預警）；海曙區、北崙區、靳州區、奉化區、象山縣、寧海縣、餘姚市發生山洪災害可能性很大（紅色預警）。

▲浙江官方發布多地山洪預警。（圖／浙江預警訊息發布中心）

受烟花影響，大陸中鐵上海局集團表示，長三角地區鐵路，決定自7月24日至29日，對杭深鐵路寧波至溫州段、滬昆高鐵及鐵路義烏至諸暨段、杭甬鐵路、金溫鐵路間列車採取臨時停運措施。

目前，大陸在河南省仍處於洪災影響下，烟花颱風尚未登陸的浙江，也已經下起暴雨，以浙江奉化為例，7月23日凌晨3時許，一小時降水量達50毫米，7月24日，日降水量突破100毫米。

官方要求，密切關注天氣形勢及雨水情變化，充分發揮山洪災害監測預警系統作用，加強分析研判，及時向有關鄉鎮、村發布預警信息。

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