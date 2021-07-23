船東多載5箱鰻苗惹毛艋舺角頭　設局強押凌虐22小時逼吐800萬

▲楊姓角頭被警方帶回，提報治平對象 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

台北萬華楊姓角頭疑不滿一名陳姓船東造成他鰻苗投資損失800萬元，設局強押陳姓船東到高雄軟禁毆打逼迫賠償，陳姓船東透過朋友籌到錢後才脫困，警方得知消息後逮捕楊姓角頭及8名同夥，依《組織犯罪條例》提報治平對象移送，而警方在追捕其中一名犯嫌時，還在台南市展開飛車追逐。

台北萬華楊姓角頭疑跟人合夥經營水產，今年1月委託陳姓船東從金門載運10箱，約40萬尾鰻苗到大陸，因怕被公安發現，還特別交代陳姓船東不能載運其他人的貨物，陳姓船東卻偷偷多載了5箱，結果被檢舉查獲，消息傳回台灣，讓楊姓角頭不滿，要求賠償損失。

▲楊姓角頭同夥在台南飛車逃逸，最後被警方制伏。（圖／記者吳奕靖翻攝）

陳姓船東先還了120萬，不過還是被設局騙到了台南，從台南押到高雄鳳山一處民宅裡頭毆打，同時逼迫他再還出680萬，最後陳姓船東透過朋友籌到這筆錢，才驚險結束22小時的驚魂。警方獲報之後，認為有設局詐騙的可能，所以金門縣警局、高雄刑大、刑事局南打以及新北林口分局，四方合力經過5個月的佈線收網。

這個月20日啟動收網，分別在台北萬華、新北樹林以及台南、高雄等地分別抓到楊姓角頭以及另外8名同夥，其中有一名洪姓男子在台南拒捕，跟警方在街頭上演飛車逃逸，不過最後還是被抓。不過目前楊姓角頭等人否認犯行，只說是索討交易糾紛，沒有強押、毆打等情況。

警方則依《組織犯罪防罪條例》提報治平對象之外，同時還以涉及妨害自由、恐嚇取財等罪嫌，移送法辦。目前相關人等全都交保候傳。

▲楊姓角頭被警方帶回，提報治平對象，起獲贓證物 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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