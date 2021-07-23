　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

船東多載5箱鰻苗惹毛艋舺角頭　設局強押凌虐22小時逼吐800萬

▲楊姓角頭被警方帶回，提報治平對象 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲楊姓角頭被警方帶回，提報治平對象 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

台北萬華楊姓角頭疑不滿一名陳姓船東造成他鰻苗投資損失800萬元，設局強押陳姓船東到高雄軟禁毆打逼迫賠償，陳姓船東透過朋友籌到錢後才脫困，警方得知消息後逮捕楊姓角頭及8名同夥，依《組織犯罪條例》提報治平對象移送，而警方在追捕其中一名犯嫌時，還在台南市展開飛車追逐。

台北萬華楊姓角頭疑跟人合夥經營水產，今年1月委託陳姓船東從金門載運10箱，約40萬尾鰻苗到大陸，因怕被公安發現，還特別交代陳姓船東不能載運其他人的貨物，陳姓船東卻偷偷多載了5箱，結果被檢舉查獲，消息傳回台灣，讓楊姓角頭不滿，要求賠償損失。

▲楊姓角頭被警方帶回，提報治平對象 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲楊姓角頭同夥在台南飛車逃逸，最後被警方制伏。（圖／記者吳奕靖翻攝）

陳姓船東先還了120萬，不過還是被設局騙到了台南，從台南押到高雄鳳山一處民宅裡頭毆打，同時逼迫他再還出680萬，最後陳姓船東透過朋友籌到這筆錢，才驚險結束22小時的驚魂。警方獲報之後，認為有設局詐騙的可能，所以金門縣警局、高雄刑大、刑事局南打以及新北林口分局，四方合力經過5個月的佈線收網。

這個月20日啟動收網，分別在台北萬華、新北樹林以及台南、高雄等地分別抓到楊姓角頭以及另外8名同夥，其中有一名洪姓男子在台南拒捕，跟警方在街頭上演飛車逃逸，不過最後還是被抓。不過目前楊姓角頭等人否認犯行，只說是索討交易糾紛，沒有強押、毆打等情況。

警方則依《組織犯罪防罪條例》提報治平對象之外，同時還以涉及妨害自由、恐嚇取財等罪嫌，移送法辦。目前相關人等全都交保候傳。

▲楊姓角頭被警方帶回，提報治平對象 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲楊姓角頭被警方帶回，提報治平對象，起獲贓證物             。（圖／記者吳奕靖翻攝）

女孩想要的都在這

【更多新聞閱讀】

白豬跳車求生大驚慘死！逆向上演國道向前衝　警追捕護豬使者

感謝鳳山大樓住戶配合清零　少年董送消毒液打臉酸民！主委超感動

不可能任務狂笑版！賊天降掉地屁痛41分鐘　偷完爬屋頂驚見這一幕

獨／打莫德納疫苗副作用？泌尿科女醫曝5個案：尿不出來

男網友「指交」紅腫痛爆！自曝染性病？　泌尿女醫打臉：不可能

ET快訊
鄧紫棋收周杰倫親送「神級黑箱」　一看亮點哭了
她怕打不到疫苗赴美打2劑輝瑞　抵台一驗竟確診！
地方政府同意就開！　3大超商可以內用了
健身教練傳播鍵40染疫　開直播說話了！網諷怎還有臉
麻吉弟弟娶美女經紀人　爆婚訊後首發聲！
男友跟親姊同床睡　她見2人「親密行為」崩潰：大家會介意嗎
吳亦凡錄《新說唱》現場選妃！　站姐目睹全程：至今忘不掉
World Gym又有確診足跡！有氧老師染疫　到過內湖店

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／新北女騎士遭廂型車撞噴！人車滑行50公尺　倒地不起

船東多載5箱鰻苗惹毛艋舺角頭　設局強押凌虐22小時逼吐800萬

就坑你不敢當場點鈔！勾退休警當軍師黑吃黑　450萬保時捷爽代步

烟花挾豪雨狂灌北台！桃園復興山區土石流警戒　緊急撤離338人

板橋運將宿舍惡火奪4命！黃昏之戀夫妻成焦屍　倖存者難逃死劫

快訊／瑞芳台二線擦撞砂石車　客運車頭凹陷擋風玻璃碎裂

大逆轉不罰！他PO「台灣只需少量疫苗」蘇揆斥惡毒　但法官這樣看

快訊／烟花挾豪雨襲北台　竹縣尖石、五峰持續停班課到24日

快訊／偷電纜遭私刑夫死妻重傷！9涉案8否認　檢聲押禁見2煞7請回

前四海幫主趙經華傳病逝！創中常委制度　號召2萬人辦世紀喪禮

高雄夫妻闖屏東「偷電纜線」！　男遭居民活活打死、女重傷

吳亦凡「睡了都美竹」是真的！　警方公布真相..驚曝2邊都遭詐騙

華中橋貨車疑煞車失靈未減速　外送員停等紅燈遭追撞慘噴飛

大陸河北「龍捲風狂襲」30分鐘　多家屋頂被掀飛！至少2人死亡

轎車「暫停急診室門口」被勸移車 跳針狂嗆警衛：你叫什麼名字？

櫻花妹控花4萬租「桃園恐怖屋」　房東半夜狂干擾還穿內褲閒晃！

【料理之王2】EP5預告 對上回歸大魔王 選手太傻眼！莎莎直呼很驚豔！｜廚佛瑞德FRED 阿發師 Jason Wang王凱傑 Lulu黃路梓茵 莎莎

重機跑山跨雙黃線超車過彎失敗　摔進水溝裡！網笑翻：藤原填海

送餐到荒涼墓仔埔...外送男嚇傻！抖聲狂喊「誰點的啦」網：微可怕

颱風烟花龜速移動「7/23影響最劇」　還在變強！北台灣雨勢越晚越明顯

快訊／新北女騎士遭廂型車撞噴！人車滑行50公尺　倒地不起

船東多載5箱鰻苗惹毛艋舺角頭　設局強押凌虐22小時逼吐800萬

就坑你不敢當場點鈔！勾退休警當軍師黑吃黑　450萬保時捷爽代步

烟花挾豪雨狂灌北台！桃園復興山區土石流警戒　緊急撤離338人

板橋運將宿舍惡火奪4命！黃昏之戀夫妻成焦屍　倖存者難逃死劫

快訊／瑞芳台二線擦撞砂石車　客運車頭凹陷擋風玻璃碎裂

大逆轉不罰！他PO「台灣只需少量疫苗」蘇揆斥惡毒　但法官這樣看

快訊／烟花挾豪雨襲北台　竹縣尖石、五峰持續停班課到24日

快訊／偷電纜遭私刑夫死妻重傷！9涉案8否認　檢聲押禁見2煞7請回

前四海幫主趙經華傳病逝！創中常委制度　號召2萬人辦世紀喪禮

東奧開幕！　游錫堃祝「台灣隊」超越自我、邁向勝利

12星座對你做「這件」事　不要懷疑！就是對你有意思的訊號

東奧選手出場曲19首曝光！喚起電玩迷的熱血還藏有小巧思

黃曉明「3天捐70萬飲用瓶水」助河南！出動怪手＋大貨車…暖翻網

都美竹寫手千字文道歉！「暗指警察不公」劃3重點：世界讓人不舒服

脫胎換骨的廢棄校園　山谷中兼具古樸美感的現代摩登飯店

東奧開幕表演木造五環有故事　1964年各國代表團所種下的樹

居家防疫體重狂飆！營養師推5招「校正回歸」　保持這習慣超重要

快訊／新北女騎士遭廂型車撞噴！人車滑行50公尺　倒地不起

地方政府同意就開！3大超商「可以內用了」

6小時不斷電性愛！ 土城9男「無奈」被2阿姨榨乾

社會熱門新聞

2富商「天母豪宅」輪流性侵證券辣妹　事後丟3萬要她裝沒事

越南妹「日接20客」被逮爆哭　警安撫：沒事的

短髮女「露乳自拍」揪半套　老司機一看揭露她身分

抗癌正妹死後遭前夫指控通姦　引爆兩任老公戰爭

杜卡迪車神飆破300　囂張騎士下場曝

議員賤賣預算收賄2000萬！11人全被判刑

2惡狼淫行監視器全都錄　離譜檢警竟全當沒看見

高中人氣班導被爆逼女學生「連結」

即／2歲姊睡覺橫壓　5月大男嬰送醫亡

擋土牆崩塌！屏東2男當場遭活埋

蘿莉塔慘了！跟風罵人「婊婊的」遭訴

偷電纜遭私刑1死1重傷！解剖結果曝

在阿公房間性侵女看護　變態孫凌晨爬上床

櫻花妹遇惡房東　驚恐帶行李逃跑

更多熱門

相關新聞

高雄防疫旅館被下架！　5人居隔Men's Talk爽開喝

高雄防疫旅館被下架！　5人居隔Men's Talk爽開喝

高雄市5名男子日前搭乘班機回台，到防疫旅館進行居家檢疫，但才關4天就耐不住寂寞，凌晨偷溜出房門，相約入住的房間喝酒開趴，被民眾檢舉房間內有5人搞群聚。衛生局表示，經監視畫面釐清，這5人已違反檢疫規定，被送至集中檢疫所隔離，同時現在這間防疫旅館也慘了，觀光局依法撤銷防疫旅館資格。

湖北菜市場氣爆　陸革職34名官員

湖北菜市場氣爆　陸革職34名官員

醫師打2劑確診具恐怖傳染力　防疫專家給答案

醫師打2劑確診具恐怖傳染力　防疫專家給答案

白豬跳車求生大驚慘死　逆向上演國道向前衝

白豬跳車求生大驚慘死　逆向上演國道向前衝

美稱「從實力地位與中國對話」 趙立堅：我們不吃這一套

美稱「從實力地位與中國對話」 趙立堅：我們不吃這一套

關鍵字：

高雄鰻苗交易金門走私擄人公安中國華西街萬華

讀者迴響

熱門新聞

快訊／降級了！行政院宣布：7月27日起調降為二級警戒

鄭州暴雨淹平4km隧道！車疊成山都屍體

桃園確診健身教練認「多人連結」喊：不丟臉

高端疫苗超過8成被退貨　食藥署長證實

台灣73天解鎖2成就　降二級7通則曝

二級警戒2原則曝光　室內50人、超商可內用「草案一次看」

開第一槍！侯友宜：二級警戒「新北餐飲不開放內用」

降二級能持續多久？鄉民曝1關鍵

美國醫療機構出現「超級真菌」傳播

警方公布真相！吳亦凡、都美竹2邊都遭詐騙

他罹癌化療37次！醫仍宣判：只剩1個月

只有吳亦凡媽媽報案！酒桌選妃醜行警方曝細節

戶外強制戴口罩　網炸鍋：沒資格叫降級

2富商「天母豪宅」輪流性侵證券辣妹　事後丟3萬要她裝沒事

侯怡君手撕小三沒人挺？發聲謝康康：你是少數

更多

最夯影音

更多
高雄夫妻闖屏東「偷電纜線」！　男遭居民活活打死、女重傷

高雄夫妻闖屏東「偷電纜線」！　男遭居民活活打死、女重傷
吳亦凡「睡了都美竹」是真的！　警方公布真相..驚曝2邊都遭詐騙

吳亦凡「睡了都美竹」是真的！　警方公布真相..驚曝2邊都遭詐騙

華中橋貨車疑煞車失靈未減速　外送員停等紅燈遭追撞慘噴飛

華中橋貨車疑煞車失靈未減速　外送員停等紅燈遭追撞慘噴飛

大陸河北「龍捲風狂襲」30分鐘　多家屋頂被掀飛！至少2人死亡

大陸河北「龍捲風狂襲」30分鐘　多家屋頂被掀飛！至少2人死亡

轎車「暫停急診室門口」被勸移車 跳針狂嗆警衛：你叫什麼名字？

轎車「暫停急診室門口」被勸移車 跳針狂嗆警衛：你叫什麼名字？

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面