文總「給力量音樂會」破83萬觀看　加映2場替軍警消、物流加油

▲文總「給力量音樂會」已突破50萬觀看，將加映2場，特別為軍警消、物流人員加油。（圖／文總提供）



記者陶本和／台北報導

文化總會和角頭音樂獻給醫護的「給力量－線上音樂會」，於23日播出第三集，此節目至今已在8個平台累積超過83萬人次觀看。特別的是，文總有感於物流人員和軍警消也是疫情期間維護社會運作的重要關鍵，因此宣佈將在8月6日和8月13日，加映兩場線上音樂會，把感謝傳達給更多防疫無名英雄。

「給力量－線上音樂會」播出的第三集，由曾獲金曲殊榮的米莎與大竹研揭開序幕。米莎表示，這段時間醫護人員比平常更辛苦，除了幫大家打疫苗、做篩檢，也要照顧生病的人，希望她和大竹研今天的選曲，可以讓醫護人員一夜好夢，也希望疫情平緩下來、回到正常生活，可以不用戴著口罩為大家演出。

台東護理師芮秋則在百忙中為同業獻唱，她說當一收到這個音樂會的邀請就一口答應了，有機會為同仁唱歌，她感到非常榮幸。芮秋帶來的其中一首歌曲，用排灣族語唱著「期許你們身體健康」，為各位送上最好的祝福。

現在正在英國倫敦的Green!Eyes主唱「老王」王昱辰，曾於疫情期間發表多首創作歌曲，他希望再透過「給力量－線上音樂會」播出，用自己的音樂能量，表達對前線醫護人員的感謝與加油；來自卑南族的金曲歌王陳建年曾在警界服務30年，此次參與為醫護給力量的演出別具意義，他的歌曲《朋友你好嗎yi na ba yu ddia》唱出疫情期間不便見面的朋友們，互相思念的心情。

▼文總「給力量音樂會」已突破50萬觀看，將加映2場，特別為軍警消、物流人員加油。（圖／文總提供）



另外，在演出中場的打氣影片，也有各界名人為醫護加油，包括星座專家唐綺陽，在影片中提到現在水星進巨蟹，她來代替大家說說心裡話，感謝醫護成為大家的保護傘，頂著壓力站在第一線，讓我們對未來還保有希望，她號召大家好好面對這場疫情，強調「沒有什麼可以打倒有信念的人」；「台版教父」高捷除了向第一線的醫護人員致上最高敬意，也隔空向也向賈永婕喊話「你很棒」。

此外，還有影后楊貴媚、金馬獎最佳男配角鄭人碩、知名藝人季芹、史丹利，以及音樂人、王立、依錚依靜、小男孩樂團主唱米非，也紛紛加入為醫護給力量的行列。

「給力量－線上音樂會」開播以來廣受各界好評，除了線上形式，也於基隆、桃園、新竹、高雄、台南疫苗施打站現場播出歌單，為前線醫護與接種疫苗的民眾打氣。特別的是，文總認為，物流運輸業者和軍警消也扮演重要角色，因此決定再加碼兩場線上音樂會，支持更多不同崗位上的防疫英雄，演出陣容與曲風將會略有不同，也期待大家在觀賞同時於線上留言，讓物流運人員和軍警消看見大家的感謝。

「給力量－線上音樂會」是在每週五晚間8點，於文化總會Facebook、文化總會YouTube、衛福部Facebook、疾管署Facebook、Yahoo TV、LINE TV、LINE TODAY、KKBOX Facebook等多個平台播出，讓前線醫護人員可以在短暫的休息時刻，利用多管道，隨時線上收看，也歡迎全民在家防疫期間，藉由療癒系音樂舒壓一下。

▼文總「給力量音樂會」已突破50萬觀看，將加映2場，特別為軍警消、物流人員加油。（圖／文總提供）

