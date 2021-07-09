文總給力量音樂會20萬人線上看　蔡英文分享：醫護是防疫最大功臣

▲文總舉辦線上音樂會，吸引20萬人在線觀看，總統蔡英文也透過IG分享，表達對醫護人員的感謝。（圖／文總提供、蔡英文IG）



記者陶本和／台北報導

文化總會和角頭音樂攜手策劃的「給力量－線上音樂會」，9日晚間8點首播，8個播出平台近20萬人次觀看。對此，身兼文總會長的總統蔡英文也透過Instagram分享，並強調每一位醫護人員都是防疫的最大功臣。

「給力量－線上音樂會」首集由四分衛、桑布伊、柯泯薰、薛詒丹接力演唱，文總的YouTube留言區更是熱絡，除了感謝醫護、警消、物流等防疫國家隊，也為空中的彼此加油。

有網友表示，聽了這場音樂會「心情整個變好」，壓力也紓解了，甚至「真的開始感覺有力量了」，紛紛期待未來幾週的線上演出。

蔡英文則在Instagram上表示，每一位醫護人員，都是防疫的最大功臣，謝謝他們；她也呼籲，雖然下週二開始會有適度鬆綁措施，但是三級警戒還沒有解除，請大家繼續配合防疫指引，努力降級，早日恢復日常生活。

在音樂會中，桑布伊在演唱前先對醫護真情告白，感謝醫護站在最前面用心對抗病毒，做著最危險的工作，犧牲自己的時間、奉獻自己的專業，也奉獻自己的生命。

▲▼文總舉辦線上音樂會，吸引20萬人在線觀看，總統蔡英文也透過IG分享，表達對醫護人員的感謝。（圖／文總提供、蔡英文IG）



薛詒丹也表示，感謝辛苦的醫護，她獻唱疫情期間寫的《痛痛飛走》，希望能帶來一些安慰；而柯泯薰謝謝醫護站在第一線保護我們，讓我們更有自信和力量迎接新的一天，希望她的音樂可以帶來一些溫暖，讓醫護人員都有更堅毅的心情。

四分衛則指出，前線的醫護人員要照顧那麼多人，工作量變得如此龐大，也因為防護衣穿脫困難，所以既不能喝水也不能上廁所，真的非常辛苦，因此他們很高興能與這場線上音樂會，有機會用音樂盡自己的力量，為醫護人員加油。

四分衛也發願，疫情結束後，要為醫護人員舉辦一場專屬演唱會，連名稱都想好了，就取名為「白色趴」。

有關文總籌備的音樂會，每集「給力量－線上音樂會」除了有四組歌手演唱，中間也穿插來自各方的加油影片，本集有MATZKA、MAFANA、李英宏、賈永婕、侑彤、旺福、謝宇威、荒山亮，眾星雲集獻上誠摯感謝。此外，還有本集的贊助單位「神經醫學研究基金會」與「莊逸洲基金會」，為醫護送上來自同業的暖心應援。

「給力量—線上音樂會」將於每週五晚間8點，於文化總會Facebook、文化總會YouTube、衛福部Facebook、疾管署Facebook、Yahoo TV、LINE TV、LINE TODAY、KKBOX Facebook等多個平台播出，讓前線醫護人員可以在短暫的休息時刻，利用多管道，隨時線上收看，也歡迎全民在家防疫期間，藉由療癒系音樂舒壓一下。