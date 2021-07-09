　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

文總給力量音樂會20萬人線上看　蔡英文分享：醫護是防疫最大功臣

▲▼文總舉辦線上音樂會，吸引20萬人在線觀看，總統蔡英文也透過IG分享，表達對醫護人員的感謝。（圖／文總提供、蔡英文IG）

▲文總舉辦線上音樂會，吸引20萬人在線觀看，總統蔡英文也透過IG分享，表達對醫護人員的感謝。（圖／文總提供、蔡英文IG）

記者陶本和／台北報導

文化總會和角頭音樂攜手策劃的「給力量－線上音樂會」，9日晚間8點首播，8個播出平台近20萬人次觀看。對此，身兼文總會長的總統蔡英文也透過Instagram分享，並強調每一位醫護人員都是防疫的最大功臣。

「給力量－線上音樂會」首集由四分衛、桑布伊、柯泯薰、薛詒丹接力演唱，文總的YouTube留言區更是熱絡，除了感謝醫護、警消、物流等防疫國家隊，也為空中的彼此加油。

有網友表示，聽了這場音樂會「心情整個變好」，壓力也紓解了，甚至「真的開始感覺有力量了」，紛紛期待未來幾週的線上演出。

蔡英文則在Instagram上表示，每一位醫護人員，都是防疫的最大功臣，謝謝他們；她也呼籲，雖然下週二開始會有適度鬆綁措施，但是三級警戒還沒有解除，請大家繼續配合防疫指引，努力降級，早日恢復日常生活。

在音樂會中，桑布伊在演唱前先對醫護真情告白，感謝醫護站在最前面用心對抗病毒，做著最危險的工作，犧牲自己的時間、奉獻自己的專業，也奉獻自己的生命。

▲▼文總舉辦線上音樂會，吸引20萬人在線觀看，總統蔡英文也透過IG分享，表達對醫護人員的感謝。（圖／文總提供、蔡英文IG）

▲▼文總舉辦線上音樂會，吸引20萬人在線觀看，總統蔡英文也透過IG分享，表達對醫護人員的感謝。（圖／文總提供、蔡英文IG）

▲▼文總舉辦線上音樂會，吸引20萬人在線觀看，總統蔡英文也透過IG分享，表達對醫護人員的感謝。（圖／文總提供、蔡英文IG）

薛詒丹也表示，感謝辛苦的醫護，她獻唱疫情期間寫的《痛痛飛走》，希望能帶來一些安慰；而柯泯薰謝謝醫護站在第一線保護我們，讓我們更有自信和力量迎接新的一天，希望她的音樂可以帶來一些溫暖，讓醫護人員都有更堅毅的心情。

四分衛則指出，前線的醫護人員要照顧那麼多人，工作量變得如此龐大，也因為防護衣穿脫困難，所以既不能喝水也不能上廁所，真的非常辛苦，因此他們很高興能與這場線上音樂會，有機會用音樂盡自己的力量，為醫護人員加油。

四分衛也發願，疫情結束後，要為醫護人員舉辦一場專屬演唱會，連名稱都想好了，就取名為「白色趴」。

有關文總籌備的音樂會，每集「給力量－線上音樂會」除了有四組歌手演唱，中間也穿插來自各方的加油影片，本集有MATZKA、MAFANA、李英宏、賈永婕、侑彤、旺福、謝宇威、荒山亮，眾星雲集獻上誠摯感謝。此外，還有本集的贊助單位「神經醫學研究基金會」與「莊逸洲基金會」，為醫護送上來自同業的暖心應援。

「給力量—線上音樂會」將於每週五晚間8點，於文化總會Facebook、文化總會YouTube、衛福部Facebook、疾管署Facebook、Yahoo TV、LINE TV、LINE TODAY、KKBOX Facebook等多個平台播出，讓前線醫護人員可以在短暫的休息時刻，利用多管道，隨時線上收看，也歡迎全民在家防疫期間，藉由療癒系音樂舒壓一下。

ET快訊
老闆「停業日期」改到崩潰：林北不做了　厭世公告網傻眼
譚德塞感嘆：Delta病毒贏了　「誰沒疫苗誰死」
北市微解封指引出爐！　5張圖看懂各場館規定
只剩「6縣市」可內用　全台微解封措施懶人包
健身房微解封　館長開放退費「忍痛回應」！
台大男拿「空氣加濕器」砸爛母親頭　哥見悲劇崩潰
26歲女南下見面陳屍房內　男網友稱約砲「下場出爐」
黃偉哲「准內用」救台南餐飲　網曝可怕後果求救

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

鄭文燦指Garmin確診源頭因北市沒匡列　黃瀞瑩駁斥：桃園應更確實疫調

北市微解封指引出爐！5張圖看懂各場館規定　餐廳全禁內用

藍營稱打AZ是催命符　綠營：企圖拉低接種率！替中國疫苗鋪路

文總給力量音樂會20萬人線上看　蔡英文分享：醫護是防疫最大功臣

羅智強助柯文哲砲打中央　綠營：國民黨要擔心自己變「小白」

快訊／蘇貞昌拍板！花84億加強農漁產冷鏈　台灣芒果拼外銷日韓

時力要求制定托育場所解封指引　有薪防疫照顧假應速推

羅智強、洪耀南稱殘劑為「詠春疫苗」　他：內心替鄉親不捨

北市微解封維持「禁內用」　柯文哲：疫苗不普及時解封很像走鋼索

殘劑改名「詠春疫苗」　蔡英文特助洪耀南：國民黨養尊處優不理解

後車緊貼屁股、左右搖晃想超車　男下橋壓力山大：已經盡量快了！

江宏傑福原愛童話婚正式結束　IG自介拿掉「小愛老公」

光頭爸豔陽下「開天窗」行駛3hrs　下車頭頂曬傷紅通通...女兒超崩潰

蝦媽媽搖晃肚子+踢出寶寶吃掉！　沒活幼仔成養分...網驚：長知識了

全國三級警戒擬延長至7／26　7／12後漸進式鬆綁指引出爐

工人搬冷氣機失足「滑落台階」　熱心同事見狀肉身阻擋神救援

新宿街頭「超巨大三花貓」出沒！逼真裸3D+4K高畫質...萌翻路人❤

真‧洗錢！還原50塊硬幣原廠貌　達人用研磨膏「洗出超噁爛黑垢」

金希澈、MOMO認了分手！　戀上相差13歲理想型「1年半情斷」

他遠端控電腦彈出「鬼影視窗」　下秒妹妹嚇到彈開衝出房門大叫

鄭文燦指Garmin確診源頭因北市沒匡列　黃瀞瑩駁斥：桃園應更確實疫調

北市微解封指引出爐！5張圖看懂各場館規定　餐廳全禁內用

藍營稱打AZ是催命符　綠營：企圖拉低接種率！替中國疫苗鋪路

文總給力量音樂會20萬人線上看　蔡英文分享：醫護是防疫最大功臣

羅智強助柯文哲砲打中央　綠營：國民黨要擔心自己變「小白」

快訊／蘇貞昌拍板！花84億加強農漁產冷鏈　台灣芒果拼外銷日韓

時力要求制定托育場所解封指引　有薪防疫照顧假應速推

羅智強、洪耀南稱殘劑為「詠春疫苗」　他：內心替鄉親不捨

北市微解封維持「禁內用」　柯文哲：疫苗不普及時解封很像走鋼索

殘劑改名「詠春疫苗」　蔡英文特助洪耀南：國民黨養尊處優不理解

曾發話「買下台積電、併購聯發科」！陸紫光集團被申請破產重整

吃吐司吃一半「嘴巴怪怪的」　連晨翔還原「舌頭險遭割破」意外過程

林柏宏「陰暗詭笑」翻轉《火神》暖形象　再遇陳庭妮認：關係微妙

鄭文燦指Garmin確診源頭因北市沒匡列　黃瀞瑩駁斥：桃園應更確實疫調

不斷更新／六都僅台南可內用　全台只剩「6縣市」可內用

武裝分子一路跑…突衝進我國駐海地大使館　前大使解釋原因

另一半外遇露餡…美女律師抓包「問題舉動」　都是這樣開始的！

美國商務部宣布制裁「14家中國企業」　涉種族滅絕罪

YAMAHA「新古典紅牌重機」沙地競技風改裝現身

10家疫苗險懶人包！保費最低98元　投保年齡最高80歲

政治熱門新聞

快訊／北市開第一槍！　臨床執業獸醫及助理明天可打疫苗

獨／全國三級警戒延長至726　712微解封範圍出爐

快訊／三級警戒延長至726　侯友宜宣布新北不開放餐飲內用

快訊／新北確診足跡公布！牛丼餐廳、建國市場、全聯北新店

柯文哲猛打中央！沈榮欽：目的已達成

快訊／不跟進微解封　侯友宜：中央的指引很難做到

快訊／新北+11「板橋2人、中永和4人 」 各區確診數曝光

柯文哲被設局？名嘴爆3疑點：真被圍毆

快訊／中和牛丼店員確診！「連上6天班」每天13小時

Garmin確診關係曝光驚見1傳5　北市妻染疫先生還到新竹上班

「柯文哲提款提很大」　名嘴：藍營這2人沒有了

柯趙配藏密碼？背後指針停20：24「時鐘壞了」

快訊／柯文哲宣布北市餐飲業「禁內用、限外帶」

柯文哲稱陳時中「靠專家防疫」　苦苓：檳榔仔不要臉

更多熱門

相關新聞

唐鳳：自由對防疫不會有負面影響　這是很重要的價值

唐鳳：自由對防疫不會有負面影響　這是很重要的價值

行政院政務委員唐鳳26日表示，台灣身處印太地區，在周邊幾乎找不到集會、結社、言論比台灣更加自由的政體，在這波全球性的民主退潮裡，台灣讓大家看到自由的體制對於防疫不會有負面影響，反而是靠著自由、大家一起想出新的方法克服面前的挑戰，這是台灣很重要的價值。

蔡英文續任文總會長　揭示三大方向為深耕台灣文化努力

蔡英文續任文總會長　揭示三大方向為深耕台灣文化努力

奈良美智推文透露「出發台灣」！　文總副秘：Welcome to Taiwan

奈良美智推文透露「出發台灣」！　文總副秘：Welcome to Taiwan

吳沛憶批陳智菡：讓人有甩鍋卸責感

吳沛憶批陳智菡：讓人有甩鍋卸責感

遶境惹議　陳智菡質疑文總：神隱了

遶境惹議　陳智菡質疑文總：神隱了

關鍵字：

文總

讀者迴響

熱門新聞

全職勞工怎領1萬補貼？　薪資條、薪轉紀錄可證明薪資減損

福原愛到離婚都沒來看孩子！知情人爆「殘忍實情」

日男尬6妹還一起洗澡睡覺！正宮超淡定

貧乳女接種輝瑞疫苗「升2罩杯」變大奶妹

「買這2支股票」卯死！失業男星10個月狂賺30萬

月薪2萬4以上勞工生活補貼1萬怎麼領？　QA總整理一次看

家長洗版衛福部：乾脆小孩全送健身房

運動微解封　館長：這樣我不敢開

即／陳其邁二度道歉！宣布高雄「仍禁止內用」

江宏傑福原愛「瓜分3900萬豪宅」！財產細節曝

武裝分子闖台灣駐海地大使館　11人被捕

女見男網友竟猝死！父心碎要公道

超羨慕！這縣市餐飲內用+電影院開張+托嬰恢復

即／台中十甲旺市場攤商重症插管　病毒株比對出爐　

談判破裂！5億租金神話落幕　東區獨棟透店380萬招租

更多

最夯影音

更多
後車緊貼屁股、左右搖晃想超車　男下橋壓力山大：已經盡量快了！

後車緊貼屁股、左右搖晃想超車　男下橋壓力山大：已經盡量快了！
江宏傑福原愛童話婚正式結束　IG自介拿掉「小愛老公」

江宏傑福原愛童話婚正式結束　IG自介拿掉「小愛老公」

光頭爸豔陽下「開天窗」行駛3hrs　下車頭頂曬傷紅通通...女兒超崩潰

光頭爸豔陽下「開天窗」行駛3hrs　下車頭頂曬傷紅通通...女兒超崩潰

蝦媽媽搖晃肚子+踢出寶寶吃掉！　沒活幼仔成養分...網驚：長知識了

蝦媽媽搖晃肚子+踢出寶寶吃掉！　沒活幼仔成養分...網驚：長知識了

全國三級警戒擬延長至7／26　7／12後漸進式鬆綁指引出爐

全國三級警戒擬延長至7／26　7／12後漸進式鬆綁指引出爐

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面