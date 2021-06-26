唐鳳：自由體制不會對防疫有負面影響　「這是台灣很重要的價值」

▲政務委員唐鳳 。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

行政院政務委員唐鳳26日表示，台灣身處印太地區，在周邊幾乎找不到集會、結社、言論比台灣更加自由的政體，在這波全球性的民主退潮裡，台灣讓大家看到自由的體制對於防疫不會有負面影響，反而是靠著自由、大家一起想出新的方法克服面前的挑戰，這是台灣很重要的價值。

文化總會與寶島聯播網共同製播「文化ya總會」，並在26日下午播出最後一集，節目也邀請第11屆總統文化獎「青年創意獎」召集人唐鳳與談，內容除了介紹總統文化獎，也分享自由對台灣防疫產生的影響。

唐鳳表示，這一屆總統文化獎的主題是「閃耀世界、自由之光」，有一句加拿大詩人的話他很喜歡，「萬事萬物都有缺口，缺口就是光的入口」，而自由之光就好像台灣身處印太地區，在周邊幾乎找不到集會、結社、言論自由比台灣更加自由的政體。

唐鳳認為，在全球性的民主退潮裡，台灣實際上讓大家看到，一個自由的體制，不但對於防疫、其他大的議題不會有負面影響，反而是靠著自由、大家一起想新的方法克服面前的挑戰，這是台灣現在很重要的價值。

唐鳳認為，總統文化獎歷屆得獎者，就是能善用自由民主社會的體制，在各種不同價值的衝突當中，凝聚出新價值的人，「懷疑是很健康也是很正常的，如果沒有抱持懷疑，自由就沒有意義」，自由的精神恰好就是對於現狀、現有體制的懷疑。

不過，唐鳳也說，懷抱懷疑的精神不是當酸民，而是有能力提出創意的解決方案，目前台灣最可貴的就是，大家對於公共事務都非常願意拔刀相助，看到任何不公平的事情不會只是指責，而是很多人會找出更好的方法，而且不吝於分享，並且把這懷疑的能量變成共同創造的能量。

唐鳳更舉例，去年4月疫情初期，有個小男生表示不想戴粉紅色口罩去上學，當時所有人就一起戴上了粉紅色口罩，後來還有各式各樣的口罩出現，使得戴口罩這件事好像不只出於義務，更是出於自我表現。

唐鳳認為，這個就是社會創新，因為每個人都在想辦法增加大家戴口罩的意願，這是眾人之事，而在台灣有公共利益的事情大家就會集思廣益。

最後，唐鳳也說明，本屆的總統文化獎除了自薦以外，「也可以推坑給朋友，不用經過他的同意」，呼籲大家在7月2日前趕快推薦「強者你朋友」，只要到文總網站就可以進行線上報名。

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