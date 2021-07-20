青山宮挺萬華助弱勢　2000份愛心募資提前達標

▲「『疫』起盡份力，萬華有你挺」愛心物資送抵青山宮。後排左起：艋舺青山宮總務組長陳銘志、全家便利商店北一區第一營業Team課長張美玲、萬華大鬧熱平台代表李厚慶、艋舺青山宮總務主任陳銘志。（圖／青山宮提供，以下同）

生活中心／台北報導

全國新冠肺炎疫情影響，萬華地區受到重創，不僅影響百工百業，對原本生活就不穩定的第4類低收入戶更是雪上加霜。6月底艋舺青山宮與文總「萬華大鬧熱」平台、全家便利商店共同合作發起的「『疫』起盡份力，萬華有你挺」愛心物資募捐活動，率先捐出3,200公斤白米，並號召民眾認購1,600份物資。募捐訊息推出後，原定16天的活動在8天內達標，其中多數是由萬華居民、店家挺身認捐，展現出萬華自助助人的互助精神。

募資訊息在社群上迅速擴散，成功達標，為感謝大家對萬華區的情義相挺，青山宮加碼360份物資，同時台北市議員吳沛憶也響應本次活動，捐出4800瓶保久乳，所有物資由青山宮志工清點分裝後，今日全部配送至萬華區36里辦公室。

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▲「『疫』起盡份力，萬華有你挺」愛心物資送抵萬華區36里辦公室。

今日上午，由青山宮黃清源主任委員、常務委員黃學隆、總務主任陳銘志、萬華區里長聯誼會會長邱郁惠里長及台北市議員吳沛憶等人，共同將募捐到近2000份的愛心物資，陸續配發至各里辦公室，第一站就從艋舺青山宮的所在地青山里依序發送，同時也實際了解低收入戶族群的生活狀況。

黃清源主委表示在疫情嚴峻時，第一時間就邀請全家便利商店、「萬華大鬧熱」平台以及吳沛憶議員，期盼能夠以持續的關懷行動，並提供多項民生物資協助生活困苦的萬華弱勢族群解決燃眉之急，也讓社會的弱勢邊緣戶得到溫暖，早日度過難關。

▲愛心物資送抵萬華區西門里，左起為議員吳沛憶、西門里里長葉敏惠、青山宮主委黃清源、萬華區里長聯誼會邱郁惠里長。

▲愛心物資送抵萬華區柳鄉里，左起為柳鄉里里長蔡和益、青山宮主委黃清源、議員吳沛憶、萬華大鬧熱平台代表。

▲愛心物資送抵萬華區華江里，左起為萬華大鬧熱平台代表、議員吳沛憶、青山宮主委黃清源、華江里里長楊華中、萬華區里長聯誼會邱郁惠里長。

▲愛心物資送抵萬華區糖廍里，左起為青山宮主委黃清源、糖廍里里長葉玲瑜、議員吳沛憶、萬華區里長聯誼會邱郁惠里長、萬華大鬧熱平台代表。

一百多年來，靈安尊王默默守護艋舺百姓，青山宮也持續回饋社會，除了發放清寒獎學金外，捐贈靈安尊王1號救護車、舉辦冬令慰問活動，並針對萬華地區的第4類低收入戶發放防疫小禮與加菜金紅包。疫情期間，為了確保疫期警消執勤安全，更捐贈口罩與隔離衣給責任區消防局第一大隊，希望辛苦的警消人員救人之際，也能保護好自己。

此次本土疫情爆發迅速，全台進入三級警戒。而萬華地區在自發自救的互助過程中，得到正面防疫的力量。青山宮盼透過「『疫』起盡份力，萬華有你挺」愛心物資募捐活動，除了提醒民眾不可鬆懈，持續防疫工作外，也希望讓民眾看見萬華最美的人情與義氣，並藉著這份萬華精神，一起保佑疫情盡快平息。

▲▼青山里民眾至里辦公室索取愛心物資。

▲▼青山宮志工協助將愛心物資分配至各里辦公室。