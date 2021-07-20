　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

青山宮挺萬華助弱勢　2000份愛心募資提前達標

青山宮挺萬華助弱勢（圖／業者提供）

▲「『疫』起盡份力，萬華有你挺」愛心物資送抵青山宮。後排左起：艋舺青山宮總務組長陳銘志、全家便利商店北一區第一營業Team課長張美玲、萬華大鬧熱平台代表李厚慶、艋舺青山宮總務主任陳銘志。（圖／青山宮提供，以下同）

生活中心／台北報導

全國新冠肺炎疫情影響，萬華地區受到重創，不僅影響百工百業，對原本生活就不穩定的第4類低收入戶更是雪上加霜。6月底艋舺青山宮與文總「萬華大鬧熱」平台、全家便利商店共同合作發起的「『疫』起盡份力，萬華有你挺」愛心物資募捐活動，率先捐出3,200公斤白米，並號召民眾認購1,600份物資。募捐訊息推出後，原定16天的活動在8天內達標，其中多數是由萬華居民、店家挺身認捐，展現出萬華自助助人的互助精神。

募資訊息在社群上迅速擴散，成功達標，為感謝大家對萬華區的情義相挺，青山宮加碼360份物資，同時台北市議員吳沛憶也響應本次活動，捐出4800瓶保久乳，所有物資由青山宮志工清點分裝後，今日全部配送至萬華區36里辦公室。

[廣告]請繼續往下閱讀...

青山宮挺萬華助弱勢（圖／業者提供）

▲「『疫』起盡份力，萬華有你挺」愛心物資送抵萬華區36里辦公室。

今日上午，由青山宮黃清源主任委員、常務委員黃學隆、總務主任陳銘志、萬華區里長聯誼會會長邱郁惠里長及台北市議員吳沛憶等人，共同將募捐到近2000份的愛心物資，陸續配發至各里辦公室，第一站就從艋舺青山宮的所在地青山里依序發送，同時也實際了解低收入戶族群的生活狀況。

黃清源主委表示在疫情嚴峻時，第一時間就邀請全家便利商店、「萬華大鬧熱」平台以及吳沛憶議員，期盼能夠以持續的關懷行動，並提供多項民生物資協助生活困苦的萬華弱勢族群解決燃眉之急，也讓社會的弱勢邊緣戶得到溫暖，早日度過難關。

青山宮挺萬華助弱勢（圖／業者提供）

▲愛心物資送抵萬華區西門里，左起為議員吳沛憶、西門里里長葉敏惠、青山宮主委黃清源、萬華區里長聯誼會邱郁惠里長。

青山宮挺萬華助弱勢（圖／業者提供）

▲愛心物資送抵萬華區柳鄉里，左起為柳鄉里里長蔡和益、青山宮主委黃清源、議員吳沛憶、萬華大鬧熱平台代表。

青山宮挺萬華助弱勢（圖／業者提供）

▲愛心物資送抵萬華區華江里，左起為萬華大鬧熱平台代表、議員吳沛憶、青山宮主委黃清源、華江里里長楊華中、萬華區里長聯誼會邱郁惠里長。

青山宮挺萬華助弱勢（圖／業者提供）

▲愛心物資送抵萬華區糖廍里，左起為青山宮主委黃清源、糖廍里里長葉玲瑜、議員吳沛憶、萬華區里長聯誼會邱郁惠里長、萬華大鬧熱平台代表。

一百多年來，靈安尊王默默守護艋舺百姓，青山宮也持續回饋社會，除了發放清寒獎學金外，捐贈靈安尊王1號救護車、舉辦冬令慰問活動，並針對萬華地區的第4類低收入戶發放防疫小禮與加菜金紅包。疫情期間，為了確保疫期警消執勤安全，更捐贈口罩與隔離衣給責任區消防局第一大隊，希望辛苦的警消人員救人之際，也能保護好自己。

此次本土疫情爆發迅速，全台進入三級警戒。而萬華地區在自發自救的互助過程中，得到正面防疫的力量。青山宮盼透過「『疫』起盡份力，萬華有你挺」愛心物資募捐活動，除了提醒民眾不可鬆懈，持續防疫工作外，也希望讓民眾看見萬華最美的人情與義氣，並藉著這份萬華精神，一起保佑疫情盡快平息。

青山宮挺萬華助弱勢（圖／業者提供）

▲▼青山里民眾至里辦公室索取愛心物資。

青山宮挺萬華助弱勢（圖／業者提供）

青山宮挺萬華助弱勢（圖／業者提供）

▲▼青山宮志工協助將愛心物資分配至各里辦公室。

青山宮挺萬華助弱勢（圖／業者提供）

ET快訊
京站威秀員工確診「Ct值僅13」　5天足跡一次看
烟花「最新路徑」直撲東北角！最快明天「海、陸警連發 」
快訊／皮膚科醫師確診隱匿足跡！　北市怒開罰
快訊／疫調不坦白！柯文哲火了：隱瞞不實開罰6到30萬
快訊／46歲女打完疫苗「瘋狂嘔吐」！背後原因曝光
快訊／家教男暢玩雙北+台中開6次房　10小黃、公車司機採檢出
快訊／北市+7「北投區最多」　最新12區確診分布曝
戴資穎下榻飯店遭轟太寒酸！　體育署606字聲明揭考量
LIVE／北市+7！World Gym、影城確診連爆　柯文哲
突收1922通知！人妻興奮一看「AZ預約成功」　下秒點開崩潰
快訊／東奧國手被塞經濟艙！體育署長請辭
快訊／台南外海查獲「人蛇船」　11人PCR篩出5陽性！
快訊／新北+6感染源曝光　侯友宜：4陰轉陽、2新增
今增4死！臥床婦「發病2天快速亡」　急救快篩陰、PCR轉陽
快訊／松山戶所夫妻確診「保險員也中」！擴大184人篩檢
快訊／彰化「水果商傳播鏈」增1死！　60多歲女發病58天亡
吳亦凡、劉亦菲「激情床戲」被翻出！陸網：本色出演？
京站威秀驗票員確診！5天足跡曝　寧夏夜市、新光三越、大葉高島
快訊／新北+6「1人感染源不明」　分布5行政區
台灣和立陶宛互設代表辦事處　國台辦回應了
快訊／美國母女返台探親確診！女兒僅7歲
LIVE／新北+6確診重返個位數　侯友宜最新說明

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

烟花「最新路徑」直撲東北角！最快明天「連發海、陸警報」

遊覽車業者二階評鑑出爐！442業者拿甲等　27家不列等須提改善計畫

疫苗覆蓋率衝至23%　接種後猝死再增10例「4人打莫德納」

失智據點擬「有條件開放」　衛福部：指引最快下週出爐

快訊／家教男暢玩雙北+台中開6次房　10小黃＋公車司機採檢出爐

快訊／46歲女打完疫苗「瘋狂嘔吐」！背後原因曝光

確診松山戶所夫妻檔、保險員足跡！10天搭區間車　IKEA也入列

快訊／台南查獲人蛇船！7陽性來自印尼和緬甸　 Delta基因定序中

今增4死！臥床6旬婦「發病2天快速死」　急救快篩陰、PCR才轉陽

突收1922通知！人妻興奮一看「AZ預約成功」　下秒點開崩潰了

鳳梨遭爆穩交..森77喊：汙衊鼠薯！　粉專「女粉絲掉2趴」太桑心

俄國女67天撿1456根掉落頭髮　用髮油修護＋燙直...保養超費工

天降魚兒！運輸機12層樓高空放生　水彈炸下「數萬隻鱒魚」珍貴影片曝

過度極簡！自律的孫生有多可怕 「洗澡10滴水+吃10粒米」笑翻全網

是貓啊！鱷魚被正妹膜拜式撫摸　屁股高翹起眼睛微閉：好...舒服

《無法抗拒》遇朴宰彥前女友挑釁　娜比狠嗆曝性事「他喜歡女生綁頭髮做❤️」

吳亦凡發聲！都美竹指控全否認　強調若犯法..「我會自己進監獄」

美國油漆工人粉刷牆面快狠準！ 一塗就均勻上色網讚過程好紓壓

嬤戴「中空安全帽」髮髻完美竄天 民眾看髮型秒認：在潮州滿有名

2歲女童見爸開車返家興奮迎接！疑闖視線死角...慘遭父輾過身亡

烟花「最新路徑」直撲東北角！最快明天「連發海、陸警報」

遊覽車業者二階評鑑出爐！442業者拿甲等　27家不列等須提改善計畫

疫苗覆蓋率衝至23%　接種後猝死再增10例「4人打莫德納」

失智據點擬「有條件開放」　衛福部：指引最快下週出爐

快訊／家教男暢玩雙北+台中開6次房　10小黃＋公車司機採檢出爐

快訊／46歲女打完疫苗「瘋狂嘔吐」！背後原因曝光

確診松山戶所夫妻檔、保險員足跡！10天搭區間車　IKEA也入列

快訊／台南查獲人蛇船！7陽性來自印尼和緬甸　 Delta基因定序中

今增4死！臥床6旬婦「發病2天快速死」　急救快篩陰、PCR才轉陽

突收1922通知！人妻興奮一看「AZ預約成功」　下秒點開崩潰了

徐展元、蔡尚樺《全明星》MV熱血開場　27人微笑合唱...網看到哭

「人類精子庫」邀男大生參賽！比濃度拚活力　無敵選手可獲3萬

5坪小套房2個月電費竟要8000元　專家一眼揪出元凶

快訊／林口三井Outlet確診員工足跡曝！　上週這三天上班9小時

三峽群聚鬥毆罰252萬破新北紀錄　侯友宜：膽敢再犯絕不手軟

京站威秀員工確診「Ct值只有13」　5天足跡一次看

「4星座」看似無害其實超聰明　牡羊不屑耍心機、處女擅長偽裝

烟花「最新路徑」直撲東北角！最快明天「連發海、陸警報」

遊覽車業者二階評鑑出爐！442業者拿甲等　27家不列等須提改善計畫

疫苗覆蓋率衝至23%　接種後猝死再增10例「4人打莫德納」

女乘客露屁股蛋「蓋衣躺男友腿」　他搭高鐵PO照喊冷！5千人怒炸

生活熱門新聞

戴資穎住3顆星飯店　官員被爆住4.6顆星

戴資穎擠3星旅店！陸選手住宿被翻出網看傻

「認識3天見面」被打槍！保時捷男公審她　

網：日本會讓大谷翔平坐經濟艙嗎

疫苗簡訊寄發標準在哪？網揭1關鍵：定義廣

烟花颱風恐直撲宜花！背後四大跡象近似莫拉克

戴資穎住3星飯店　網「時中體」狂酸

19歲妹驚喊「收到疫苗簡訊」！網曝2可能性

京站威秀7／20全面關閉消毒！

林義傑喊話總統「道歉沒用」：別馬後砲檢討體育署

高端過關　館長這句話被讚「真男人」

估7縣市陸警　有機會放颱風假？他給答案

快訊／今增18例本土病例、另增4死

鄭明典示警：準備颱風防災了！

更多熱門

相關新聞

協助2萬份希望餐！　台北企業家協會挺萬華

協助2萬份希望餐！　台北企業家協會挺萬華

全台疫情嚴峻惡化時，民眾喊出「同島一命」，大家一起面對疫情共度難關！但事實上，有些人同島卻不同命，經濟實力薄弱的基層百姓難以苦撐，瀕臨崩潰．萬華區議員應曉薇感謝台北企業家協會（EO Taipei）拋磚引玉，協助萬華2萬份希望餐，以具體行動發揮正向力量。

西門町旅店「住客大腿遭砍」命危　共犯落網

西門町旅店「住客大腿遭砍」命危　共犯落網

男倒旅店中刀命危　套房租客辯：我不在台北

男倒旅店中刀命危　套房租客辯：我不在台北

快訊／北市+1「居隔被驗出」　本周「確診數降一半」各區分布出爐

快訊／北市+1「居隔被驗出」　本周「確診數降一半」各區分布出爐

「少年欸，要鬆一下某」大媽穿梭街頭仲介　人肉連結

「少年欸，要鬆一下某」大媽穿梭街頭仲介　人肉連結

關鍵字：

萬華艋舺青山宮文總助弱勢

讀者迴響

熱門新聞

戴資穎住3顆星飯店　官員被爆住4.6顆星

戴資穎擠3星旅店！陸選手住宿被翻出網看傻

印度神童新預言　點名「台灣」有1點要注意

吳亦凡神管理！同一晚「房間內外尬2女」全瞞住

莊智淵微開箱選手村　坐厚紙板床架

被塞經濟艙　戴資穎下榻旅館、晚餐曝光

「認識3天見面」被打槍！保時捷男公審她　

網：日本會讓大谷翔平坐經濟艙嗎

疫苗簡訊寄發標準在哪？網揭1關鍵：定義廣

國防大學女學生「遠距教學」活春宮

吳淡如北海道置產「一覺醒來卻被拆了」

戴資穎發文：住在離場館近地方有更多休息非常好

高雄女走過積水　電流竄全身無心跳

烟花颱風恐直撲宜花！背後四大跡象近似莫拉克

他看到戴資穎日本第一餐傻眼　轟蔡英文「還是沒搞清楚狀況」

更多

最夯影音

更多
鳳梨遭爆穩交..森77喊：汙衊鼠薯！　粉專「女粉絲掉2趴」太桑心

鳳梨遭爆穩交..森77喊：汙衊鼠薯！　粉專「女粉絲掉2趴」太桑心
俄國女67天撿1456根掉落頭髮　用髮油修護＋燙直...保養超費工

俄國女67天撿1456根掉落頭髮　用髮油修護＋燙直...保養超費工

天降魚兒！運輸機12層樓高空放生　水彈炸下「數萬隻鱒魚」珍貴影片曝

天降魚兒！運輸機12層樓高空放生　水彈炸下「數萬隻鱒魚」珍貴影片曝

過度極簡！自律的孫生有多可怕 「洗澡10滴水+吃10粒米」笑翻全網

過度極簡！自律的孫生有多可怕 「洗澡10滴水+吃10粒米」笑翻全網

是貓啊！鱷魚被正妹膜拜式撫摸　屁股高翹起眼睛微閉：好...舒服

是貓啊！鱷魚被正妹膜拜式撫摸　屁股高翹起眼睛微閉：好...舒服

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面