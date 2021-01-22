奈良美智推文透露「出發台灣」！　文總副秘：Welcome to Taiwan

▲奈良美智來台籌備展覽。（合成圖／翻攝網站、文總提供）

記者蕭羽耘／台北報導

日本當代藝術家奈良美智去年在推特表達對台灣捐贈口罩的感謝，獲總統蔡英文熱絡回應，促成特展來台契機。奈良美智特展將在今年3月開展，22日上午，他在推特宣布，出發台灣；文總副秘書長李厚慶也在臉書上證實，Welcome to Taiwan，奈良美智要來了！會配合台灣防疫規定。

全球受新冠肺炎肆虐，台灣在2020年捐贈口罩幫助許多國家。來自日本的奈良美智曾在推特上表達對台灣捐贈口罩的感謝，蔡總統也在社群予以回應，在互動熱絡後，搭起台灣與奈良美智的友好橋梁，為來台策展埋下伏筆。

文化總會歷經10個月的聯繫與溝通，日本當代藝術家奈良美智確定來台，舉辦在台灣的首次特展，將於今年3月12日至6月20日在關渡美術館展出，其中新作「月光小姐（Miss Moonlight）」也是首度在海外亮相。

展期將至，奈良美智今天在推特更新，他表示自己要出發到台灣，遵守台灣防疫規則，會附上PCR檢查證明，自主隔離14天，即7天不能進出公共場所規定，雖然要隔離三周，但要張羅展覽得這麼做。李厚慶也在臉書上證實，奈良美智要來了！會配合台灣防疫規定。

▲奈良美智特展首度來台！（圖／中華文化總會提供）