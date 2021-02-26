蔡英文續任文總會長　揭示三大方向為深耕台灣文化努力

▲蔡英文續任文總會長，增聘賴清德、鄭麗君任副會長。（圖／文總提供）



政治中心／綜合報導

中華文化總會26日召開第八屆第一次會員大會，會中通過新任執行委員、諮議委員名單。總統蔡英文續任會長，副會長由副總統賴清德、前副總統陳建仁，以及資深媒體人江春男、前文化部長鄭麗君擔任。

蔡英文下午偕同賴清德出席「中華文化總會第八屆第一次會員大會」，兩人分別獲得推選為新任會長及副會長。總統並揭示新團隊未來三大努力方向，強調將繼續為深耕台灣文化努力。

蔡英文於致詞時表示，很榮幸續任新一屆會長，也很高興宣布，賴清德和鄭麗君擔任副會長，吳靜吉博士也繼續擔任諮委召集人，一起為提升台灣的文化實力，來貢獻心力。

蔡英文對新一屆的文總，有三點期許。第一，串連在地生命力，深植台灣文化自信；台灣的民主進程，影響的不只是政治和社會，也深深擾動在地多元的文化能量，這是台灣最寶貴的文化資本，需要發揚光大，讓更多人認識。期許文總團隊，跟更多的在地文化團體加強連結，深化在地文化認同，由點而面，建立國人的文化自信。

第二，為傳統注入新生命，豐富台灣文化底蘊。這些年來，文總團隊用影像記錄百工職人，也在形式上重新詮釋民俗慶典，獲得廣大的迴響。這是一項重要的文化工程，我們要持續去做。

蔡英文指出，文總要繼續作為一個平台，展現每個世代的文化和精神，並且串連年輕能量，來推動傳承創新，讓台灣的文化底蘊更加厚實，成為激發更多創意的肥沃土壤。

第三，強化台灣與國際文化交流，讓世界看見台灣。文化具有強大的穿透力，代表我們的生活方式以及珍視的價值。過去一年多來，疫情肆虐全球，台灣能夠守住防線，很重要的原因之一，正是台灣人的文化素養。

蔡英文強調，要把握這個關鍵時刻，強化台灣跟國際的連結，透過文化和藝術，打造台灣清晰的文化形象。這也是最強大的外交力量，讓台灣可以持續走向國際。

蔡英文說，文化是長期的工作，面對後疫情時代，未來還有很多挑戰等著我們，新的一年，我們一起全力以赴，創造更多新進展、好成績。