「烟花」來勢洶洶　公路總局一工處籲民眾避免進入山區道路

▲「烟花」來勢洶洶，公路總局一工處嚴密戒備。（圖／一工處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「烟花」颱風來勢洶洶，已為北部山區省道公路帶來強降雨！公路總局第一區養護工程處23日呼籲民眾，於颱風期間非必要盡量避免進入山區相關道路，強降雨期間天雨路滑請減速慢行，並隨時注意道路狀況，相關道路資訊請注意路側CMS可變資訊系統，也可透過幸福公路APP或「公路防救災資訊系統」查詢。

公路總局第一區養護工程處表示，中央氣象局針對烟花颱風已於7月21日發布海上颱風警報，該處於22日立即成立應變小組因應；截至目前為止，「烟花」已為北部山區省道公路帶來強降雨，其中，新竹台3線關西地區近2日實際累積雨量(截至23日6時)為300mm，中央氣象局預估至今日24時總累積雨量達490mm。

桃園台7線羅浮至西村(22.8K~60.8K)近2日實際累積雨量(截至23日6時)為240mm，預估至今日24時總累積雨量達520mm；新北市台9甲線14.5K(烏來)~19K(孝義)累積雨量近2日實際累積雨量(截至23日6時)為200mm，預估至今日24時總累積雨量達510mm。統計「烟花」颱風至今的降雨，已為省道山區公路造成零星的災害，包括23日凌晨台7線34.5k及42k及台9線48k零星路樹滑落及落石等。

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