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不斷更新／烟花來襲！3縣市停打疫苗　新北4篩檢站也喊卡

▲▼新北市公私立國小教職員工接種新冠疫苗第二天，位於大觀國中的接種站量能全開，全天替超過三千名以上老師施打疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

▲《ETtoday新聞雲》為讀者不斷更新，目前各縣市因應颱風來襲的疫苗施打規劃。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者陳羿妏、林冠吟／整理報導

中颱烟花暴風圈逼近台灣，儘管發布陸上警報機會不大，但其外圍環流仍可能對台灣帶來驚人雨勢，進而可能影響到疫苗接種排程。指揮中心對此就表示，如因颱風受影響而無法接種的民眾，其權益會併入下一期預約。對此，《ETtoday新聞雲》將為讀者不斷更新，目前各縣市因應颱風來襲的疫苗施打規劃。

台北市：29日進行第三波疫苗施打。

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若有民眾因颱風影響而無法接種，會再另外通知。

新北市：照常施打

若有異動會隨時提醒民眾，順延接種的人都可以把登記名額保留到下一輪，但三峽江翠土城汐止4處的社區篩檢站暫停服務

基隆市：7/23、7/24暫停接種

原定「7月23日及7月24日暫停接種」，延至7月25日至7月29日。

桃園市7/23、7/24暫停接種

桃園市23、24日暫停疫苗接種作業，預計25日起施打第三輪疫苗，提醒收到簡訊通知的民眾，盡快完成預約施打。

新竹縣：照常施打

新竹市：照常施打

苗栗縣：暫無取消計劃

苗栗縣政府說明，鑒於本週可能因颱風來襲，疫苗接種站如因停班停課取消接種，預約平台也將會保留名額給受影響的民眾，併入下一期預約的名單。民眾需在收到下一期預約簡訊後，再次進入預約平台預約接種。

台中市：照常施打

24日預計會有60至70處快打站，約可注射3、4萬劑。

彰化縣：照常施打

南投縣：照常施打

雲林縣：照常施打

嘉義縣：暫無取消計劃

嘉義縣府說明，依停班停課公告辦理，因為都採預約制，很難隨時喊卡，如遇豪雨，隨時滾動式調整。

嘉義市：暫無取消計劃

台南市：暫無取消計劃

台南市府表示，若遇颱風來襲，遵照中央指示，比照停班停課的標準來辦理。

高雄市：暫無取消計劃
高雄市長陳其邁表示，今天中央指揮中心公布應變方案，颱風往北部移動，相對對高雄影響小，施打期程如果中央有所變動，當天受影響的，將再重新登記天數，全國一致，按照中央來處理。

屏東縣：照常施打

宜蘭縣7/23、7/24暫停接種

1.23、24日宜蘭溪北、溪南疫苗接種中心十二鄉鎮市衛生所暫停疫苗接種服務

2.醫療院所視行政院人事行政總處公告宣布停班停課時，亦將同步取消接種

3.目前「COVID-19公費疫苗接種預約平台」已停止修改預約時間，若來不及修改的民眾不必擔心，系統將會自動改列下一期預約名單，請民眾再次收到簡訊後，再次預約即可。

台東縣：照常施打

金門縣：暫無取消計劃

金門縣府表示，鑒於本週可能因颱風來襲，各地方疫苗接種站如因停班停課取消接種，預約平台也將會保留名額給受影響的民眾，併入下一期預約名單，民眾須在收到下一期預約簡訊後，再次進入預約平台預約接種辦理。

澎湖縣暫無取消計畫

如遇停班停課，原定23日、24日施打疫苗的民眾，將會順延，另外再安排施打時間。

連江縣暫無取消計畫

大型接種站改為每週三施打疫苗，已預約23日和24日施打疫苗的民眾，將順延安排接種日程。

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