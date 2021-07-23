塔利班展開報復了　幫美軍翻譯…阿富汗口譯員慘遭斬首

▲阿富汗塔利班分子處決3名男子。示意圖。（資料照／路透）



文／中央社

塔利班組織（Taliban）對協助美軍的阿富汗口譯員展開報復，美國有線電視新聞網（CNN）報導，一名曾幫美軍翻譯的阿富汗人開車經過塔利班崗哨時遭攻擊，最終被拖下車斬首。

今年5月12日，32歲的阿富汗人帕迪斯（Sohail Pardis）從阿富汗首都喀布爾的住家開車前往柯斯特省（Khost）接妹妹，一起回家過開齋節。

這原本該是個闔家歡慶的時光，但在5小時車程他駕車穿越一片沙漠時，卻在一座岡哨被塔利班分子攔下。

就在幾天前，帕迪斯才剛跟朋友說，他接獲塔利班發出的死亡威脅。塔利班發現他替美國陸軍當過16個月的翻譯。

他的朋友、也是同僚艾尤比（Abdulhaq Ayoubi）告訴CNN： 「他們告訴他，『你是美國人的間諜，你是他們的爪牙，你是異教徒，我們會殺了你和你的家人』。」

帕迪斯經過岡哨時，踩緊油門，加速前進。但從此之後，沒有人見過他活著的身影。

目擊這一幕的村民告訴「紅新月會 」，塔利班朝帕迪斯的車開槍，車子打轉然後停了下來。他們把帕迪斯拖下車，接著將他斬首。

帕迪斯是上萬名曾替美軍翻譯的阿富汗人之一。隨著美軍撤離留駐20年的阿富汗，塔利班的掌控地區擴大，這些人的性命堪憂。

塔利班曾在6月發表聲明說，不會傷害曾為外軍工作的人。塔利班發言人告訴CNN，他們正在釐清上述事件真相，並表示有些事情的真相，和描述並不相同。

然而，與CNN對談的翻譯人員表示，他們的性命受到威脅，因為隨著美軍撤離，塔利班已經開始動手。在戰爭最激烈時期，曾有多達10萬名美軍參與北大西洋公約組織（NATO）的行動，駐扎阿富汗。

艾尤比說：「我們在這裡提心吊膽，塔利班不會對我們仁慈。」

7月14日，美國發動撤離行動「盟友避難行動」（Operation Allies Refuge），口譯員和家屬將先撤至美國的海外軍事基地，之後再到美國或其他地方安頓下來，目前大約有1萬8000名曾替美軍工作的阿富汗人提出申請。

帕迪斯死後留下1名9歲女兒，目前由他的弟弟沙哈克（Najibulla Sahak）照料。他告訴CNN，一家人基於安全因素，已經離開喀布爾，憂心成為下一個報復對象。

塔利班聲稱現已掌控90％阿富汗邊境，但阿富汗國防部今天表示，這 「完全是謊言 」，堅稱邊境仍掌握在政府軍手上。

阿國國防部副發言人阿曼（Fawad Aman）告訴法新社： 「這是沒有根據的宣傳花招。」

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